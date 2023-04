Foto: Shutterstock

Tev var nākties pieņemt kādu ļoti svarīgu lēmumu! Horoskopi 22.aprīlim Ieteikt







Auns

Ja tev kāds jautā “kā tev klājas”, tas vēl nenozīmē, ka šim cilvēkam tas patiesi interesē. Daudzi var tev šodien rādīt to, ka viņiem tu rūpi, taču patiesībā viņu ieceres būs ļoti egoistiskas. Tomēr, ja nevēlies konfliktu, izliecies, ka to neapzinies.

Vērsis

Kaut kas tevī šodien būs tāds, kas liks sacensties par kaut ko gandrīz nemitīgi. Reizēm sacensība un konkurence nepavisam nav peļama ideja, jo ļauj tev sasniegt dažādas lietas ātrāk un labāk.

Dvīņi

Šodien ir ārkārtīgi svarīgi, lai tu atteiktos no tām lietām, kas ir saistītas ar finansiālu risku. Jo var gadīties, ka tu paliksi bez prāvas naudas summiņas.

Vēzis

Tu būsi tendēts tērēt emocionālo un arī fizisko enerģiju tam, lai piepildītu savus sapņus. Daži no tiem gan būs kā ilūzijas, taču tu šodien to neapzinies.

Lauva

Būs gandrīz nenovēršami tas, ka tev nāksies šodien ar kaut ko riskēt. Iespējams, tas būs neliels, tev netraucējošs riska faktors, bet iespējams, ka jābūt uzmanīgam. Īpaši vērīgi jāpārlasa dokumentācija!

Jaunava

Rīkojies, ja tu nebaidies, ka kaut kas no tavas privātās dzīves var kļūt publisks. Taču, ja tev šādas bailes ir un ir aizdomas par to, ka kāds varētu uzzināt kaut ko, ko tu nevēlies, aktīva rīcība šodien nav vēlama.

Svari

Tu esi pelnījis šodien tapt atalgots, taču, kā zināms, ne vienmēr viss notiek tā kā mēs paši to vēlētos. Pat, ja neviens šodien tevī nesaskata centību, kas būtu jāuzslavē, nebēdā! Paslavē sevi pats!

Skorpions

Tev var nākties pieņemt kādu ļoti svarīgu lēmumu, kas, iespējams, var palīdzēt atrisināt problēmas, kas tevi vajājušas jau ilgāku laiku. Ja tu izdarīsi pareizo lēmumu, daudzas lietas tavā dzīvē tiešām kļūs labākas. Galvenais – nesasteidz!

Strēlnieks

Kāds jautājums tevi nomoka jau ilgāku laiku, bet šodien ir pienācis tas brīdis, kad tev būs jārod uz to atbilde. Varbūt tev par to negribas pat domāt, un tomēr!

Mežāzis

Ja tu ne ar ko šodien nenodarbosies, un sēdēsi rokas klēpī salicis, arī tava veiksme tikpat klusi un mierīgi aizies garām tavām durvīm. Tamdēļ esi aktīvs, lai tā nenotiktu!

Ūdensvīrs

Šo dienu vajadzētu veltīt maziem dzīves prieciņiem, neatsakot sev to, kas tevi iepriecina. Gribas kūciņu? Apēd to! Gribas šampanieti? Izdzer to!

Zivis

Tev šodien nāksies cīnīties ar dažādiem vilinājumiem. Par laimi – ne ar visiem uzreiz. Galvenais neaizmirsti par pienākumiem.