Ir tikai 4 zodiaka zīmes, ar kurām Vēršiem izdosies ideāla saderība: mīlestība līdz mūža galam







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

No 20.aprīļa līdz 20.maijam dzimšanas dienu atzīmē tie, kas dzimuši Vērša zvaigznājā. Lūk, kas jums jāzina par šiem cilvēkiem!

Nesteidziniet Vērsi!

Vērsis ir uzskatos un domās pamatīgs, izturīgs, viņu saista dabas skaistums. Vērsis valda pavasarī un simbolizē stabilitāti, kas ir būtiska turpmākai attīstībai un izaugsmei. Viņam patīk rutīna, skaidrība un stabilitāte. Jūs noteikti esat dzirdējuši, ka Vērši ir spītīgi vai neizlēmīgi. Kad viņš izdomās un izlems, tad arī viss notiks. Nesteidziniet viņus – Vērši pārvietojas lēnā, vienmērīgā tempā.

Mīl materiālās lietas, ir jutekliski

Venera ir Vērša valdniece – mīlestības, skaistuma, mākslas, miera un harmonijas planēta. Pateicoties Veneras saldajai un karstajai enerģijai, Vērši ir pazīstami arī ar savu mīlestību pret visu, kas ir materiāls, fizisks un juteklisks. Lai pilnībā izbaudītu dzīvi, šī zīme samazina ātrumu, iepazīst visu un meklē komfortu. Vērša zīmei piederīgie alkst pēc laba un garšīga ēdiena, patīkamas vides, labestīgiem cilvēkiem un sirsnīgām jūtām.

Vērsis pārvietojas lēni, bet vienmērīgi, tāpēc dažkārt viņus kāds var apvainot slinkumā. Vai atceraties pasaku par bruņurupuci un zaķi? Vērša lēnajai enerģijai ir priekšrocības. Dažreiz šai zīmei ir vajadzīga neliela palīdzība, lai tā patiešām sāktu rīkoties. Tas var izpausties kā uzmundrinājums vai iedrošinājums.

Vērsis darītu darbus labi, ja uztvertu signālu no Auna zīmes, kas ir pirms tā. Marss kā Auna valdnieks ir saistīts ar enerģiju, darbību. Ja esat Vērsis, skatieties, kur jūsu dzimšanas kartē atrodas Marss, lai uzzinātu, kā vislabāk sevi motivēt.

Alkst jaunas sajūtas un piedzīvojumus

Vērsis ir ļoti apsēsts ar disciplīnu, kārtību un rutīnu un mēdz pievērsties tam, kas viņam padodas vai iepriecina. Vēršiem derētu atcerēties, ka, lai gan jutekliskums, atpūta un stabilitāte ir svarīgas, ir patīkami ik pa laikam to papildināt ar jaunām sajūtām, piedzīvojumu.

Vērša personības iezīmes: izbauda rutīnu un stabilitāti, ekstravaganci un skaistumu, piezemēts, spītīgs, karstasinīgs, uzticams, elastīgs, darbaholiķis, lēns un pacietīgs.

Viņam patīk greznība!

Ja meklējat draugu, kurš vienmēr vēlēsies doties paēst, apskatīt jaunāko mākslas izstādi vai doties iepirkties, meklējiet Vērsi. Viņam patīk greznība un vēl vairāk patīk dalīties tajā ar saviem draugiem. Vērši ir nelokāmi un lojāli draugi, kuriem var uzticēties, viņu stabilā personības daba var būt ļoti silta un sirsnīga.

Svarīga ir stabilitāte karjerā un finansēs

Lai kur Vērši būtu, viņi jūtas kā mājās vai vēlas ievērot savu kārtību. Neuztveriet to personīgi – šie cilvēki vienkārši vienmēr rīkosies atbilstoši savam stilam.

Vērsis meklē stabilitāti arī savā karjerā un finansēs. Regulārs, pastāvīgs darba grafiks, pastāvīgi uzticami kolēģi un veselīga darba vide ir būtiski svarīgi, lai Vērsis patiesi attīstītos, augtu un gūtu profesionālus panākumus. Materiālās ērtības parasti ir svarīgas, tāpēc vienmērīgi ienākumi ir būtiski viņa labklājībai; mazāk stabili darbi, haoss un nepastāvība var padarīt tipisko Vērsi mazliet nervozu.

Darbs kopā ar Vērsi var būt patiesi iedvesmojošs, jo viņa darbu raksturo godīgums, spēks un konsekvence. Tāpēc Vērši ir lieliski darbinieki un vadītāji. Bet atkal: nesteidzini viņus!

Kuri ir Vērsim saderīgākie partneri?

Parasti saderīgākās zīmes Vērša draudzībai un romantiskām attiecībām ir Skorpions (jā, dažreiz pretstati pievelkas!), Jaunava un Mežāzis, un, protams, paši Vērši!

Vērsis mēdz konfliktēt, neizdosies sadarbība ar Lauvu un Ūdensvīru. Lauva alkst piedzīvojumu un būt uzmanības centrā, kas var kaitināt Vērsi. Tāpat Ūdensvīrs mēdz būt pārāk neatkarīgs un neprognozējams Vērsim.

Dzīvē varat satikt trīs tipu Vēršus:

Lēns bruņurupucis. Nesteidzīgi un vienmērīgi uzvarēs sacensībās, darbos. Šis Vērsis ir daudz laimīgāks, iegūstot iespēju un pakāpeniski gūstot panākumus savā karjerā. Tas stingri tic, ka neviens uzdevums nav pārāk liels, lai to nepaveiktu labi. Patīk rutīna un kārtība. Lēnas darba bites – tā var nosaukt šos Vēršus, tie mierinājumu rod pazīstamajā vidē. Tikai šādos apstākļos jutīsies visvairāk viņš pats un visvairāk vēlēsies gūt panākumus.

Romantiķis. Gatavs emocionāli dziļām ilgtermiņa saistībām, ir vēlme būt kopā pat pēc gadiem ilgām attiecībām. No vienas puses, viņš mīl romantiku, dzeju un sapņo par kopīgu māju ar savu partneri. No otras puses, Vērsis uztver to kā priekšrocību, kas reizēm var mudināt viņu kļūt pārāk privātīpašnieciskam, ja partneris nepavadīs visu savu laiku kopā ar Vērsi. Bet pat vismīlīgākais Vērsis saprot, ka reālā dzīve ne vienmēr ataino romantiskos sapņus un vēlmes.

Laiskais baudu cienītājs. Šis Vērsis prot piesaistīt sev dzīves smalkākās un skaistākās lietas. Un laiku pa laikam ar to plātīties. Tas nenozīmē, ka viņs ir impulsīvs pircējs – viņš veic rūpīgus aprēķinus un pērk tikai to, par ko zina, ka tas atmaksāsies ilgtermiņā. Pēc viņa domām, vēlme pavadīt laiku savās mājās attaisno jebkuru izbraucienu ārpus tās. Komforts un skaistums ir nesaraujami saistīti ar šo nesteidzīgo Vērša tipu.

