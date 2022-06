SPECIĀLIZLAIDUMS. Jaunākais par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu Ieteikt









Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kara 100.dienā publicējis video, kurā paudis pārliecību par Ukrainas uzvaru karā.

Zelenskis video redzams kopā ar tuvākajiem sabiedrotajiem, tai skaitā Ukrainas premjerministru Denisu Šmihaļu.

“Šeit ir arī Ukrainas bruņotie spēki (..), mūsu tautieši ir šeit. Mēs jau 100 dienas aizstāvam Ukrainu. Uzvara būs mūsu. Slava Ukrainai!” video paziņoja Zelenskis.

Zelenskis un viņa komanda video redzami pie Ukrainas prezidenta biroja Kijivas centrā.

25.februārī – dienu pēc Krievijas iebrukuma sākuma – Zelenskis publiskoja līdzīgu video no tās pašas vietas. Toreiz viņš paziņoja, ka atteicies no Rietumu piedāvājuma evakuēties no Kijivas, sakot, ka viņam nepieciešama munīcija, nevis izvešana valsts.