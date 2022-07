Spilgtākie mirkļi no iepriekšējo gadu sarunu festivāla "Lampa"

TIEŠRAIDE. Sarunu festivāls "Lampa" skatuves "Dots" sarunas par karu, klimata izmaiņām un sieviešu stendups







LA.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 1. jūlijā no plkst. 12.00skatīties tiešraidi no sarunu festivāla LAMPA Cēsīs. Tiešraidē būs redzamas diskusijas un sarunas no piecām skatuvēm – DOTS, APGAISMO, UZZIBNSĪ, Reģionu skatuves, kā arī no Temīdas telts.

Tiešraides programma skatuve “Dots”:

12.00-12.20 Sarunu festivāla LAMPA atklāšana

12.30-13.30 Diskusija “Krievijas karš Ukrainā: vai paātrinās Eiropas klimatneitralitāti?” (tulkojums zīmju valodā)

14.00-15.30 Saruna “”Satiekamies zaļi” jeb kas par zvēru ir ilgtspējīgi pasākumi?”

16.00-17.30 Ģeopolitiska diskusija “Karš mūsu makā”

18.00-19.30 Latvijas vadošo politisko partiju līderu diskusija par aktuālajiem jautājumiem (tulkojums zīmju valodā)

20.00-21.30 Diskusija “Kurp ies krievu kuģis? Kāda tagad ir sabiedrības un mediju līdzatbildība?” (diskusija notiek krievuvalodā)

22.00-23.30 Sieviešu Stendaps “BET kā tad ar vīriešiem?”

23.59-02.00 Politiķu disko.

Tiešraide no festivāla LAMPA turpināsies rītdien, 2. jūlijā. Festivāla norisei iespējams sekot līdzi arī LMT Viedtelevīzijā un internetā.