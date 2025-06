Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/PKS “Straupe”

“Man joprojām ir daudz jautājumu!” “Straupe” vadītājs par SPKC izmeklēšanas rezultātiem Ieteikt







“Straupe” pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka uzņēmums nav saņēmis SPKC oficiālu lēmumu un laboratoriskos atzinumus, lai ar tiem pilnvērtīgi varētu iepazīties. Tomēr uzņēmums uzsver, ka “Straupe” jau pavasarī pēc Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pirmajiem izmeklējumiem stingrā PVD uzraudzībā veica pastiprinātus drošības pasākumus ražotnē un produkcijas ražošanas procesā.

Kompānijā uzsver, ka visi šie pasākumi joprojām ir spēkā, turklāt ražošana tika atsākta tikai pēc PVD izsniegtas atļaujas to darīt.

“Straupe” valdes priekšsēdētājs Imants Balodis norāda, ka kompānijas prioritāte ir sabiedrības un klientu drošība, tāpēc uzņēmums sadarbosies ar SPKC, ievērojot arī viņu ieteikumus. Viņš apliecina, ka uzņēmums strādā, ņemot vērā augstākos pārtikas drošības kritērijus.

“Viennozīmīgi vēlos klātienē tikties ar SPKC pārstāvjiem, lai detalizēti izrunātu laboratorisko izmeklējumu atzinumus, kas man joprojām liek uzdot daudzus jautājumus,” uzsver Balodis. Viņš arī atvainojas vecākiem un bērniem, ja “Straupes” produkcija ir “bijusi iemesls ļoti nepatīkamiem mirkļiem”.

Jau ziņots, ka bīstamās zarnu nūjiņas (E.coli) izraisītās infekcijas uzliesmojuma galvenais avots Latvijā bija piena pārstrādes uzņēmuma “Straupe” produkcijas lietošana, noslēdzot epidemioloģisko izmeklēšanu par infekcijas uzliesmojumu, secinājis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

SPKC ir pabeidzis epidemioloģisko izmeklēšanu par pavasarī notikušo zarnu nūjiņas izraisītās infekcijas uzliesmojumu, kas vissmagāk skāra vairākus desmitus bērnu. Centrs ir pārliecināts, ka ir identificējis “epidemioloģisko ķēdi”, rodot apstiprinājumu, ka infekcijas gadījumi saistīti ar ģenētiski radniecīgiem patogēniem, kuru izplatību veicinājusi “Straupes” produkcijas lietošana.

Par 44 infekcijas gadījumiem tika saņemti ziņojumi no ārstniecības personām, bet 33 gadījumi tika atklāti epidemioloģiskas izmeklēšanas laikā, veicot kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi.

Par lielāko daļu saslimušo un inficēto – 74% jeb 57 no 77 gadījumiem – tika saņemti E. coli sekvencēšanas rezultāti, taču 20 gadījumos paraugu sekvencēšana nebija iespējama, atskaitās SPKC. Rezultāti liecina, ka uzliesmojumu izraisīja vienlaikus divi ģenētiski līdzīgi E. coli serotipi.

Uzliesmojumā tika iesaistītas 21 pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Siguldas, Cēsu, Ādažu, Ķekavas un Salaspils novados.

Ar uzliesmojumu saistītie 46 infekcijas gadījumi konstatēti 21 izglītības iestādē bērniem un darbiniekiem. Starp inficētajiem 41 bijis bērns un pieci pieaugušie – infekcijas skarto izglītības iestāžu darbinieki. Klīniskie simptomi novēroti 29 gadījumos, 14 bērniem attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms, 22 personas ārstējās slimnīcās, bet 17 personām novērota bezsimptomu infekcija – gadījumi atklāti, laboratoriski pārbaudot kontaktpersonas.

Paraugu sekvencēšana ļāva SPKC identificēt arī ar uzliesmojumu nesaistītos jeb sporādiskus E. coli serotipus, kas konstatēti 18% gadījumu. Tas devis iespēju šos gadījumus nošķirt no tiem gadījumiem, kas bija iesaistīti uzliesmojumā.

SPKC un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) veikto analīžu rezultāti norāda, ka “Straupe” bija vienīgais pārtikas uzņēmums, kas piegādāja savu produkciju visām ar saslimšanas uzliesmojumu saistītajām izglītības iestādēm – tieši piegādes veiktas 19 iestādēm, bet netieši caur citām pirmsskolas iestādēm – vēl divām, uzsver SPKC.

Citu pārtikas piegādātāju piegādes minētajām izglītības iestādēm ir novērotas vien epizodiski – neviens no tiem nav piegādājis pārtiku visām uzliesmojumā iesaistītajam izglītības iestādēm.

Inficēšanās ar E. coli konstatēta arī vienam bērnam, kurš neapmeklēja minētās izglītības iestādes, bet, veicot vecāku aptauju, noskaidrots, ka arī šis bērns bija lietojis uzturā “Straupes” ražotos produktus.

Uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā tika veikta “Straupes” darbinieku pārbaudes, un vairākiem no viņiem tika konstatētas patogēnās E. coli klātbūtne. Tika konstatēti trīs STEC gadījumi un seši enteropatogēnās E. coli gadījumi.

Kaut gan uzliesmojumu izraisošie E. coli serotipi “Straupes” darbiniekiem netika konstatēti, tomēr molekulāri identisks E. coli serotips konstatēts ne tikai četriem uzņēmuma darbiniekiem, bet vēl četrās bērnu izglītības iestādēs Siguldas, Ādažu un Cēsu novados, kuras nebija iesaistītas uzliesmojumā.

Centrs ir saņēmis un ņēmis vērā arī PVD veiktās pārtikas produktu testēšanas rezultātus, tostarp no “Straupes”. Laboratorisko izmeklējumu skrīninga rezultātā sešiem “Straupes” pārtikas produktiem Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “Bior” tika konstatēta specifiska gēna klātbūtne, kas liecinājusi par piesārņojumu ar E.coli.

Laboratorisko izmeklējumu srīninga rezultāti liecinājuši par VTEC klātbūtni svaigpienā no trim saimniecībām.

Kopumā SPKC izmeklēšanas un E. coli sekvencēšanas rezultātā konstatēts, ka ar uzliesmojumu ir saistīti infekcijas gadījumi, ko izraisīja ģenētiski radniecīgi E. coli serotipi. “Straupes” produkcija bijis vienīgais kopīgais faktors, kas vieno visas uzliesmojumā iesaistītās izglītības iestādes un ar uzliesmojumu saistītos E.coli infekcijas gadījumus.

SPKC nav identificējis citus kopīgos epidemioloģiskos riska faktorus, kas varētu vienot uzliesmojumā iesaistītās izglītības iestādes un izskaidrot izglītojamo un darbinieku inficēšanos.

Izmeklēšanu kavējusi apgrūtināta iespēja veikt saslimušo epidemioloģisko aptauju, kā arī infekcijas relatīvi ilgais inkubācijas periods. Turklāt epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā laboratoriskai testēšanai vairs nebija pieejami tie produkti, kas tika lietoti pirms saslimšanas un izraisīja cilvēku inficēšanos.

SPKC klāsta, ka infekcijas laboratoriskā noteikšana ir specifiska un laikietilpīga. Ņemot vērā E. coli baktērijas īpašības, ne vienmēr esot iespējams izdalīt šīs baktērijas turpmākai raksturošanai, līdz ar to neesot bijis iespējams izolēt un raksturot E. coli tīrkultūras no dažiem cilvēku un pārtikas paraugiem.

Centrs izmeklēšanas laikā saskāries arī ar to, ka nav metodikas patogēno E.coli noteikšanai notekūdeņos, līdz ar to notekūdeņu paraugu laboratoriskās pārbaudes bija bez rezultātiem.

Jau vēstīts, ka SPKC no šī gada 19.marta līdz 16.aprīlim saņēma informāciju par 77 inficēšanās gadījumiem, ko bija izraisījušas patogēnās E.coli baktērijas.

PVD šogad 10.aprīlī piesardzības nolūkos uz laiku apturēja vienas “Straupes” manuālās fasēšanas līnijas darbu, jo no SPKC tika saņemta informācija, ka vairāku uzņēmuma darbinieku analīzēs konstatēta patogēnās mikrofloras jeb patogēno E.Coli klātbūtne.

“Straupes” darbība pilnībā atjaunota 14.aprīlī, jo tika veiktas atkārtotas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai ir īstenoti visi nepieciešamie pasākumi, lai turpmāk uzņēmums varētu pilnā apmērā garantēt patērētājiem saražotās produkcijas drošumu.

Kopš infekcijas izplatības sākuma Bērnu slimnīcā ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošu E. coli infekciju bija stacionēts 31 bērns, kas nu jau izrakstīti no slimnīcas. Pēdējo reizi par jaunu saslimšanas gadījumu, kas saistīts ar iepriekš konstatētajiem infekcijas uzliesmojumiem, SPKC ziņoja 15.aprīlī.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no cilvēku normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC. Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.