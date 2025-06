Pārbaudes E.Coli baktēriju atklāšanai notiek Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Patoloģijas un mikrobioloģijas laboratorijā. Foto: Valdis Semjonovs

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pabeidzis epidemioloģisko izmeklēšanu par pavasarī notikušo E. coli izraisīto uzliesmojumu. Jau ziņots, ka SPKC no 19.03.2025. līdz 16.04.2025. tika saņemta informācija par 77 inficēšanās gadījumiem, ko izraisījušas patogēnās E. coli baktērijas. Saskaņā ar sākotnējo epidemioloģisko novērtējumu saslimšana varēja būt saistīta ar slimības uzliesmojumu – par 44 infekcijas gadījumiem tika saņemti ziņojumi no ārstniecības personām, bet 33 gadījumi tika atklāti epidemioloģiskas izmeklēšanas laikā, veicot kontaktpersonu laboratorisko pārbaudi. Par lielāko daļu saslimušo un inficēto (74% jeb 57 no 77 gadījumiem) tika saņemti E. coli sekvencēšanas rezultāti, taču 20 gadījumos paraugu sekvencēšana nebija iespējama.

Rezultāti liecina, ka uzliesmojumu izraisīja vienlaikus divi ģenētiski līdzīgi E. coli serotipi – O26:H11 (enterohemorāģiskā E. coli) un O103:H2 (enteropatogēna E. coli), kas ir konstatēti 81% gadījumos jeb 46 no 57 sekvencētajām E. coli kultūrām. No šiem 46 inficētajiem 41 ir bērns un pieci pieaugušie (infekcijas skarto izglītības iestāžu darbinieki). Klīniskie simptomi novēroti 29 gadījumos, 14 bērniem attīstījies HUS, 22 personas ārstējās slimnīcās, bet 17 personām novērota bezsimptomu infekcija (gadījumi atklāti, laboratoriski pārbaudot kontaktpersonas).

Paraugu sekvencēšana ļāva identificēt ar uzliesmojumu nesaistītos (sporādiskus) E. coli serotipus, kas konstatēti 18 % no sekvencētajām E. coli kultūrām (11 no 57 gadījumiem), radot iespēju šos gadījumus šķirt no tiem, kas bija iesaistīti uzliesmojumā.

Ar uzliesmojumu saistītie 46 infekcijas gadījumi konstatēti 21 izglītības iestādē bērniem un darbiniekiem. Turklāt uzliesmojuma laikā minētajās izglītības iestādēs tika konstatēti vēl 12 enterohemorāģiskās E. coli infekcijas gadījumi bērniem, kuru kultūras nebija iespējams sekvencēt, bet epidemioloģiski tās var uzskatīt par saistītām ar uzliesmojumu. SPKC, sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, analizēja šo izglītības iestāžu saistību ar ēdinātajiem un pārtikas piegādātājiem. Analīzes rezultāti norāda uz to, ka PKS „Straupe” ir vienīgais pārtikas uzņēmums, kas piegādāja savu produkciju visām minētajām 21 izglītības iestādēm tieši (19 iestādes) vai netieši caur citām pirmsskolas iestādēm (divas iestādes), kurās notika ēdienu gatavošana. Citu pārtikas piegādātāju piegādes minētajām izglītības iestādēm ir novērotas vien epizodiski, turklāt neviens no tiem nav piegādājis pārtiku visām uzliesmojumā iesaistītajam izglītības iestādēm. Ģenētiski radniecīga E. coli O26:H11 konstatēta arī vienam bērnam, kurš neapmeklēja izglītības iestādi, bet, veicot vecāku aptauju, noskaidrots, ka bērns lietoja uzturā PKS „Straupe” ražotos produktus.

Uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā tika veikta to PKS „Straupe” darbinieku paraugu sekvencēšana, kuriem tika konstatētas patogēnās E. coli klātbūtne (trīs STEC gadījumi un seši enteropatogēnās E. coli gadījumi). Sekvencēti septiņi paraugi, divu paraugu sekvencēšana nebija iespējama. Sekvencēšanas rezultātā konstatēti šādi E. coli serotipi – O75:H38 (četri gadījumi), O177:H11 (viens gadījums), O84:H2 (viens gadījums), O5:H4 (viens gadījums).

Kaut gan uzliesmojumu izraisošie E. coli serotipi (O26:H11 un O103:H2) PKS „Straupe” darbiniekiem netika konstatēti, tomēr molekulāri identisks E. coli O75:H38 serotips (nav patogēns) konstatēts ne tikai četriem PKS „Straupe” darbiniekiem, bet vēl četrās bērnu izglītības iestādēs Siguldas, Ādažu un Cēsu novadā, kuras nebija iesaistītas uzliesmojumā: diviem iestāžu darbiniekiem un četriem bērniem. Šie sekvencēšanas rezultāti norāda uz epidemioloģisko saikni starp visiem desmit 075:H38 gadījumiem, kas veido vienu klasteri. Visām minētajām četrām izglītības iestādēm piena produktu piegādāja PKS „Straupe”.

SPKC ir saņēmis un ņēmis vērā Pārtikas un veterinārā dienesta veiktās pārtikas produktu testēšanas rezultātus, tostarp PKS “Straupe”, kuros laboratorisko izmeklējumu skrīninga rezultātā sešiem pārtikas produktiem Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” tika konstatēta vtx gēna klātbūtne, kas liecina par kontamināciju ar enterohemorāģisko E. coli.

Secinājumi

Epidemioloģiskās izmeklēšanas un E. coli sekvencēšanas rezultātā konstatēts, ka:

1. ar uzliesmojumu ir saistīti infekcijas gadījumi, ko izraisīja ģenētiski radniecīgi E. coli serotipi (O26:H11 un O103:H2), uzliesmojumā tika iesaistītas 21 pirmsskolas izglītības iestāde šādas administratīvajās teritorijās: Rīgā (11), Siguldas novadā (6), Cēsu novadā (1) Ādažu novadā (1), Ķekavas novadā (1), Salaspils novadā (1);

2. PKS „Straupe” produkcija ir vienīgais kopīgais faktors, kas vieno visas uzliesmojumā iesaistītās izglītības iestādes un ar uzliesmojumu saistītos E. coli infekcijas gadījumus. Attiecīgi ar uzliesmojumu saistītie E. coli gadījumi netika reģistrēti izglītības iestādēs, kurās netika izmantota PKS „Straupe” produkcija;

3. nav identificēti citi kopīgi epidemioloģiskie riska faktori, kas varētu vienot uzliesmojumā iesaistītās izglītības iestādes un izskaidrot izglītojamo un darbinieku inficēšanos;

4. ģenētiski radniecīgas E. coli O75:H38 baktērijas, kas pieder vienam klasterim, laboratoriski noteiktas četriem PKS „Straupe” darbiniekiem, kā arī četriem izglītojamajiem un diviem darbiniekiem četrās izglītības iestādēs, kas izmanto PKS Straupe” produkciju. Šis fakts liecina par zarnu trakta mikroorganismu pārnešanu no PKS „Straupe” uz izglītības iestādēm, kurām tiek piegādāta šī pārtikas uzņēmuma produkcija;

5. PKS „Straupe” produkcijas laboratorisko izmeklējumu skrīninga rezultātā trīs pārtikas produktiem Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” tika konstatēta VTEC klātbūtne, kas liecina par kontamināciju ar enteohemorāģisko E. coli. Turklāt laboratorisko izmeklējumu srīninga rezultāti liecināja par VTEC klātbūtni svaigpienā no trim saimniecībām.

Faktori, kas kavēja epidemioloģisko izmeklēšanu:

1. nebija iespējams veikt slimo bērnu epidemioloģisko aptauju;

2. E. coli infekcijai ir relatīvi ilgs inkubācijas periods, tāpēc epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā laboratoriskai testēšanai vairs nebija pieejami tie produkti, kas tika lietoti pirms saslimšanas un izraisīja cilvēku inficēšanos;

3. E. coli laboratoriskā noteikšana ir specifiska un laikietilpīga. Ņemot vērā E. coli baktērijas īpašības, ne vienmēr ir iespējams izdalīt E. coli tīrkultūru baktēriju turpmākai raksturošanai, līdz ar to nebija iespējams izolēt un raksturot E. coli tīrkultūras no dažiem cilvēku un pārtikas paraugiem;

4. nav metodikas patogēno E. coli noteikšanai notekūdeņos, līdz ar to notekūdeņu paraugu laboratoriskās pārbaudes bija bez rezultātiem.

Epidemioloģiskā izmeklēšana par E. coli uzliesmojumu ir noslēgusies, apstiprinot, ka infekcijas gadījumi bija saistīti ar ģenētiski radniecīgiem patogēniem un uzliesmojuma izplatību veicināja PKS „Straupe” produkcijas lietošana, tādējādi epidemioloģiskā ķēde ir identificēta un izmeklēšana pabeigta.