Pēc bijušā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) vadītāja Normunda Staņēviča aiziešanas no sava amata medicīnas iestādes darbinieki pārmet slimnīcas padomei radīto nestabilitāti un izsaka tai neuzticību. Kliedēt konfliktu un skaidrot plānus par iespējām nākotnē remontēt Latvijas Onkoloģijas centru pie darbiniekiem otrdien ieradās veselības ministrs. Lai arī nav zināms, kad – veselības ministrs pauda pārliecību, ka remontu arī Onkoloģijas centrs sagaidīs.

Pēc saņemtās informācijas, ka naudas solītajai Latvijas Onkoloģijas centra rekonstrukcijai tomēr nav, un tā uz nezināmu laiku būs jāatliek, kam sekoja Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētāja Staņeviča aiziešana no amata, ne tikai Onkoloģijas centra, bet slimnīcas darbinieki kopumā jūtas nedroši par savu nākotni. Otrdien skaidrot situāciju slimnīcā ieradās veselības ministrs Hosams Abu Meri (“Jaunā Vienotība”).

Viņa izvaicāšana ilga vairāk nekā stundu.

“Es domāju, ka tas jautājums ir saistīts vispirms ar aizsardzības budžetu – kā sanāks mums vasarā kaut kādu naudu [atrast]. Tā nu, visticamāk, to visu projektu pa vienu reizi nevar izdarīt, kā es jau teicu. Ir jāsadala pa daļām, jāmaina to projektu, un tad pakāpeniski to mēs izdarīsim. Nav tā, ka nebūs, mēs nekad neesam teikuši, ka nebūs. Mēs sakām – uz laiku atlikt,” teica Abu Meri.

Naudas pietiks tikai vienam projektam, jo naudu vajag arī Paula Stradiņa slimnīcas A2 korpusa pabeigšanai.

“Vakar mēs visi, šeit sēžot, dzirdējām, ko padome teica. Tātad Onkoloģijas centram naudas šogad nebūs! Tas tika skaidri pateikts un vairākas reizes atkārtots. Šodien jūs mums sakāt – mēs risināsim. Nauda būs vai nebūs?” teica RAKUS aprūpes direktore Inese Budzila.

Atbildot uz daudzu sanākušo jautājumiem, ministrs skaidroja, ka visu iepriekš plānoto projektu izmaksas ir pieaugušas, un naudas visām iecerēm pašlaik nepietiek.

Vēl viens jautājums, kas tika emocionāli apspriests tikšanās laikā – RAKUS valdes priekšsēdētāja Normunda Staņēviča atkāpšanās no amata. Slimnīcas kolektīvs ir kategoriski pret šādu lēmumu un sauc to par politisku.

“Mūsuprāt, šī bija pilnīgi neloģiska rīcība no Veselības ministrijas un acīmredzot arī no padomes puses, kas veicināja šo soļus, un šajā reizē mēs kā kolektīvs noteikti nosodām šādu rīcību, kas destabilizē kopējo situāciju mūsu slimnīcā un rada priekšnoteikumus tālākai destabilizācijai. Tas viss tiek izrunāts, un, protams, ka mēs izteicām neuzticību padomei,” sacīja Latvijas Onkoloģiskā centra galvenais ārsts Andrejs Pčolkins.

“Mēs esam riktīgi laba komanda un labākā komanda Latvijā. Un šobrīd mēs jūtamies patiešām, ka gan ministrija, gan padome ir pievīlusi mūs.

Jūs neesat mūs atbalstījuši. Šādi nedrīkst turpināt. Jūs vienkārši pazaudēsiet lieliskus cilvēkus šeit nozarē,” uzsvēra RAKUS Iepirkumu daļas vadītāja Zanda Jansone.

Savukārt Austrumu slimnīcas padomes loceklis Edgars Labsvīrs norādīja uz to, ka lēmumi, kas skar valdes locekļu iecelšanu un atbrīvošana no amata ir padomes kompetencē un kolektīva uzticība tiks atjaunota.

“Es paredzēju, ka būs stress. Es uzskatu, ka mēs to situāciju vadam. Un es tiešām domāju, ka visbūtiskāk un kas arī stabilizēs un arī atjaunos mūsu uzticību starp padomi un kolektīvu, ir tas, ka mēs parādīsim, ka mēs ejam uz priekšu ar tiem attīstības projektiem un šī krīze ir īslaicīga,” teica Labsvīrs.

Slimnīcas valdes loceklis, profesors Haralds Plaudis Latvijas Radio norādīja, ka valde turpina strādāt pie tā, lai visi slimnīcas attīstības stratēģiskie projekti tiktu realizēti, un pēc iespējas ātrāk.

“Mūsu prioritāte ir šie stratēģiski kā primāro uzsākot šī Tuberkulozes un plaušu slimību centra projekta realizāciju un tad kopā ar ministriju strādājot pie finansējuma atrašanas LOC mājas rekonstrukcijai, un šis viss ir jādara īstermiņā,” sacīja Plaudis.

Plaudis arī pastāstīja, ka valde rīkoja tikšanos ar darbiniekiem un to laika netika konstatētas indikācijas, ka kāds no darbiniekiem varētu pamest darbu.

Savukārt veselības ministrs skaidroja, ka pašlaik tiekot vērtēts, vai visām slimnīcām vispār vajag padomes un vai universitāšu līmeņa slimnīcām varētu būt viena, kopīga padome. Vērtēšot arī katra atbildību.

“Mums šobrīd notiek audits, un jebkurā gadījumā gan padomes, gan valdes darbības tiks izvērtētas,” skaidroja Abu Meri.