Timmas ģimene kopā ar juristu komandu atspēko Sedokovas melus ar vēl nedzirdētiem faktiem







Pērnā gada decembrī traģiski aizsaulē devās latviešu basketbolists Jānis Timma. Pēc viņa nāves sportista ģimene publiski vērsās pret bijušo vedeklu Annu Sedokovu, tieši viņu vainojot notikušajā. Jāņa tēvs Raitis Timma nupat vietnē “Instagram” dalījies ar jaunām detaļām par izmeklēšanas gaitu, paužot skepsi par Sedokovas izteikumiem un norādot uz, viņaprāt, apzinātu informācijas slēpšanu.

Viņš atklāja, ka advokātu komanda, kura nesen pievienojusies ģimenes pārstāvniecībai, devusi oficiālu apstiprinājumu: Jāņa un Annas laulības laikā iegādāti pieci dzīvokļi, un visi reģistrēti uz Sedokovas vārda. Īpaši tiek izcelts kāds grezns īpašums, kurš nopirkts 2022. gadā un pārdots neilgi pirms laulības šķiršanas – 2024. gada septembra sākumā. Dzīvokļa tirgus vērtība bijusi vismaz 150 miljoni rubļu. Tikai dažas dienas pēc šī darījuma Sedokova iesniegusi šķiršanās pieteikumu.

Sedokova šobrīd aktīvi spodrina savu tēlu, cenšoties pārliecināt auditoriju, ka Timma bijis trūcīgs un ģimeni uzturējusi viņa. “Tā ir faktu sagrozīšana,” norāda Timmas tēvs.

Viņš uzsver, ka 2021. gadā Jānis pārdevis luksusa automašīnas par summu, kas sasniedza pusmiljonu eiro. Ienākumi no šiem darījumiem tikuši pārskaitīti Sedokovai. Tāpat 2022. gada aprīlī pārdots dzīvoklis Rīgā par 580 tūkstošiem eiro, un arī šie līdzekļi nonākuši Sedokovas rīcībā. Visi šie darījumi ir dokumentāli pierādāmi, un attiecīgie dokumenti šobrīd atrodas advokātu rīcībā.

Tikmēr Sedokova baudījusi greznu dzīvesveidu – ekskluzīvi kūrorti, slavena dizainera kāzu kleita par diviem miljoniem rubļu un saderināšanās gredzens no luksusa zīmola GRAFF, kura vērtība sasniedz 30 tūkstošus britu mārciņu.

Jānis Timma devās mūžībā naktī no 16. uz 17. decembri. Kā norāda Raitis Timma, Jāņa māte Ausma Timma par notikušo uzzināja nevis no tuviniekiem, bet pa radio, kamēr atradās darbā. Sākotnējā šokā Ausma centusies sazināties ar Sedokovu, taču viņa nav atbildējusi. Vēlāk Anna piezvanījusi pati, lai apvaicātos par Jāņa telefonu parolēm. Šis jautājums šķitis absurds, ņemot vērā situācijas nopietnību. Taču tas, kā uzskata ģimene, var būt viens no posmiem rūpīgi plānotā ķēdē.

Raitis Timma aicina nenovērtēt par zemu Sedokovas spējas – viņa ir Ukrainas pilsone ar uzturēšanās atļauju Krievijā. 2024. gada 28. decembrī viņa ieradusies Maskavas Presņas rajona Izmeklēšanas nodaļā, lai sniegtu paskaidrojumus par Jāņa nāves apstākļiem. Viņas paskaidrojumā, kas dokumentēts izmeklēšanas lietā, teikts: “Plkst. 2.00 naktī 2024. gada 17. decembrī man piezvanīja policijas darbinieki un paziņoja, ka Jānis ir atrasts pakārts.”

Ģimene vērš uzmanību, ka Jāņa māte šo ziņu saņēma tikai nākamajā rītā no radio, nevis no Sedokovas vai policijas.

Sedokova turpinājumā apgalvo, ka lietā izņemtie trīs telefoni pieder viņai. Starp tiem bija arī tālrunis ar numuru +1 (305) 9255322. Viņa stāstīja, ka Jānis šos telefonus paņēmis no viņas dzīvokļa dienu pirms nāves. Sedokova atteicās rakstīt jebkādas pretenzijas vai iesniegumus par zādzību, norādot, ka tā ir “kopīgi iegūta manta”. Viņas rīcībā bijušas paroles visiem telefoniem.

Izmeklēšana uzskatījusi šo informāciju par pietiekamu, lai telefonus atdotu viņai. Taču ģimene iebilst – viņu rīcībā ir ekrānšāviņi, kas pierāda, ka minētais telefons piederējis Jānim Timmam. Tajā atrodama sarakste latviešu valodā. Sedokova, kā norāda Raitis Timma, latviešu valodu nezināja.

Pēc viņa domām, tieši šajā telefonā varēja būt informācija, kura nedrīkstēja nonākt izmeklēšanas rokās.

