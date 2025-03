“Varbūt nauda tika savākta, bet kur tā palika?” Pretēji Sedokovas solījumiem, Timma uz Latviju atsūtīts nevis bēru uzvalkā, bet… Ieteikt







2024. gada 17. decembrī izdzisa basketbolista Jāņa Timmas dzīvība. Tuvinieki, līdzgaitnieki, draugi un kolēģi aizvien sēro, ir neizpratnē, aizvien nezinot atbildes. Jāņa mūžs aprāvās pārāk ātri. Īpašā piemiņas epizodē šovā “Slavenības. Bez filtra” viens no Jāņa paziņām, uzņēmējs Nauris Liepiņš atklāja patieso stāstu par nelaiķa Timmas bēru uzvalku.

Reklāma Reklāma

Pirms uz Latviju tika repatriētas Jāņa mirstīgās atliekas, izskanēja runas, ka viņa bijusī sieva Anna Sedokova izteikusi vēlmi parūpēties par Jāņa bēru uzvalku, tādā veidā ģimenei sniedzot atbalstu. Nu atklājās, ka tās bijušas tikai runas, solījumi netika izpildīti.

Īsi pirms atvadu ceremonijas Jāņa tēvs Raitis vērsās pie “BG Suits” vadītāja un Jāņa paziņas Naura Liepiņa, lūdzot uzšūt Jānim bēru uzvalku.

“Jā, bija tā, ka it kā Sedokova un tā brīža basketbola komanda izteica vēlmi iesaistīties. Teica, ka Jānis tiks atvests uz Latviju smuks, jau saģērbts uzvalkā. Bet tad, kad tētis viņam brauca pakaļ, saprata, ka nekā nav. Nav nekā no solītā. Mēs visi esam liecinieki tam, ka tika teikts, ka viss būs. Kas to zina, kā bija. Varbūt nauda tika savākta Jāņa uzvalkam, bet kur tā palika, mēs nekad noteikti neuzzināsim.”

Nauris pabeidzis uzvalka darināšanu un atteicies pieņemt samaksu, tādējādi izrādot pateicību Jānim par savulaik sniegto atbalstu.

VIDEO: