Latvijas paralimpietis Rihards Snikus

“To cilvēku viņa dzīvē nav…” Paralimpiskā čempiona Snikus vecāki viņu pameta, vecvecāki – viņam noticēja Ieteikt







Šī gada Parīzes paraolimpiskajās spēlēs paraiejādē Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu “King of the Dance” izcīnīja divas zelta godalgas. Tomēr, kā TV3 sarunu šovā “Zilonis studijā” atklāja Riharda mammas māsa Elīna Brigmane, kuru viņš uzskata par māsu, ceļš uz panākumiem nav bijis viegls. Rihardu izaudzinājuši vecvecāki, jo viņa paša vecāki no viņa atteikušies.

Reklāma Reklāma

Pēc Rihards dzimšanas dzemdību traumas dēļ viņam noteikta diagnoze – cerebrālā bērnu trieka, kas ir galvas smadzeņu bojājuma sekas, kuru izpausme galvenokārt ir kustību traucējumi. Vecāki Rihardu pameta, atstājot viņu vecvecākiem.

Elīna Brigmane sarunu šovā stāsta: “Es arī tad biju bērns, tāpēc situāciju nevaru novērtēt kā pieaugušais, bet es domāju, ka viņi paši bija jauns pāris un tajā laikā sabiedrībā nebija redzamas daudzas ģimenes ar bērniem ar invaliditāti. Es domāju, ka tas viss droši vien biedēja. Es atceros, ka viņi mēģināja tikt galā, neizdevās.” Rūpes par Rihardu uzņēmās vecvecāki Andrejs un Rita. Pat mediķi tolaik esot teikuši, ka tur nekā nebūšot. Riharda otri vecvecāki esot bijuši pārliecināti, ka Riharda vieta ir pansionātā.

Tomēr Rita ar Andrejs šim spiedienam pakļāvušies neesot, jo ticējuši, ka Rihardam ir potenciāls: “Zinot savus vecākus, domāju, ka vienkārši bija tas, ka viņš ir mūsu bērns. Man mamma ir teikusi (..) – mēs no neviena sava bērna ģimenē nekad neatteiksimies. Vecāki vienkārši nevarēja iedomāties viņu atdot projām.”

Uz jautājumu, vai tagad, kad Rihards jau ir pieaudzis, viņā ir rūgtums par vecāku rīcību, Elīna atbild, norādot: “Es domāju, ka rūgtuma nav. Viņš manu mammu, tātad savu vecmammu, sauc par mammu, viņš arī zināja, ka tie ir viņa vecāki, kas par viņu rūpējas. Blakus bija arī daudz citu cilvēku, piemēram, ome, kas ir manas mammas mamma. Es domāju, ka viņš par to nedomā, un mēs par to arī nerunājam. Skarbi teikt, bet es domāju, ka to cilvēku vienkārši viņa dzīvē nav, viņš viņus nezina.

Viņam ir vecāki – vecaistēvs un vecāmamma. Viņā ir iekšējs miers.”

Vecāki esot darījuši visu, lai Rihards kustētos un viņa veselība uzlabotos. Vecaistēvs bijis eksperimentētājs. Tā kā Elīnai bijis velosipēds, viņš bijis pārliecināts, ka arī Rihards var braukt ar velosipēdu. Kaut gan tas šķitis neiespējami, Rihards joprojām ar to riteni brauc. “Īstenībā viņš bija galvenais šo lietu virzītājs,” piebilda Elīna.

Projektu ” Zilonis studijā” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Zilonis studijā” saturu atbild SIA All Media Latvia. #SIF_MAF2024