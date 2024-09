FOTO, VIDEO. “Veltu šīs medaļas savam vectēvam Andrejam,” Snikus runa liek izplūst asarās visiem klātesošajiem Ieteikt







Pirmdienas vakarā Latvijas paraolimpisko spēļu dalībnieku sveikšanā pie Brīvības pieminekļa piedalījās vairāki simti atbalstītāju. Divas zelta godalgas Parīzes paraolimpiskajās spēlēs paraiejādē izcīnīja Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu “King of the Dance”, kurš sagaidītājus sveica ar emocionālu runu daudzus no sagaidītājiem aizkustinot līdz asarām. Turpinājumā Riharda Snikus runa:

“Katram dzīvē ir kāds sapnis, ko viņš vēlas piepildīt, un man šis grūtais sapnis beidzot ir īstenots, ceļoties, krītot, smaidot un raudot. Nekad nekļūst vieglāk, vienkārši tu pats kļūsti labāks. Man šīs zelta medaļas nozīmē ne tikai smagu darbu, bet arī valsti, no kuras esmu nācis. Tā ir mūsu zeme Latvija un mana mīļā pilsēta Baldone.

Paldies manai paraiejādes komandai un zirga saimniecei Irinai Andrusai. Komandas spēks ir katrā tās atsevišķajā dalībniekā, un katra individuālā komandas dalībnieka spēks ir viņa komanda.

Svarīga nav tikai vēlme uzvarēt, jo to vēlas visi, vēlme un gribasspēks sagatavoties uzvarai, ir tas, kam ir nozīme.

Tāds atbalsts, ko esmu saņēmis pēdējās dienās, ir neaprakstāms un liek man smaidīt katru reizi, kad kāds no jums man kaut ko uzraksta.

Paldies es varētu teikt mūžīgi, bet ir daži cilvēki, kas ir ļoti maz pieminēti. Tā ir mana māsa ar vīru Edgaru un vecmāmiņa. Viņi man ir ļoti daudz palīdzējuši, it īpaši pēdējā gada laikā. Es vēlētos pieminēt arī savu pirmo treneri Olgu Šelleri, kura man, toreiz mazam esot, noticēja un lika pamatus tik lielam sapnim kā šīs zelta medaļas.

Es zinu, ka caur uzvarām visā pasaulē sportisti ar savu apņēmību kļūst par paraugiem un iedvesmas avotu cilvēkiem, iedvesmojot ticēt savām spējām. Parasportisti parāda, ka ikviens cilvēks var tiekties pēc saviem sapņiem. Veltu šīs medaļas savam vectēvam Andrejam, kurš mani veda uz reitterapiju un vēlāk uz sporta treniņiem.

Paldies par Latvijas atbalstu parasportistiem! Es ceru, ka, lai arī kas mūs dzīvē neskar, ir patiešām iespējams paveikt varenas lietas! Ar mīlestību, Rihards.”





























