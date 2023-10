Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

"To, kas dzīvē varētu būt vajadzīgs un noderīgs influencerim, pēc būtības skolā varētu iemācīties gados 3 – 4": Maira Brieža un skolotāja Jura kašķēšanās soctīklos nerimstas







Jau rakstījām, ka Latvijā pazīstamais bokseris Mairis Briedis pirms dažām dienām soctīklos publicēja video, kurā redzamas lidojošas lidmašīnas, aiz kurām debesīs paliek baltas “sliedes”. Bokseris jautāja, vai tik tā nenotiekot cilvēku indēšana.

Uz šo Maira postu reaģēja kāds bijušais fizikas skolotājs Juris Cinītis, kurš “Facebook” jokojās – ja kāds viņa bijušais skolnieks uzdotu šādu jautājumu, tas nozīmē to, ka viņš nav savu darbu izdarījis, jo skolnieks, kas ir mācījies skolā fiziku, tādus jautājumus, gluži vienkārši, uzdot nevar. Skolotājs Juris arī ironiski vaicāja: “Vai kāds nezina Maira Brieža fiziskas skolotāju?”.















Drīz pēc tam, bokseris Mairis Briedis, pamanot skolotāja Jura atbildi viņam, socvietnē “Facebook” vēlreiz publicēja ierakstu (nerediģēts teksts- red.): “Kāmēr mums būs šādi fizikas skolotāji, valstī izglītības nebūs visiem adekvātiem fiziķiem sveicieni un pateicība”.

Tikmēr skolotājs Juris atbildi parādā nepalika. “Facebook” viņš publicēja ierakstu (nerediģēts teksts – red.):

“Uzmanību! Uzmanību! Dēļ ļoti daudz repostiem FB esmu slavens kļuvis (5 minūtes slavas).

Bez tā, ka “sistēmas” apmaksātie ziņu portāli nopubliceja manu apmaksāto ziņu, par kuras uztaisīšanu man arī samaksāja “sistēma”, arī pats Mairis Briedis ķēries pie manis popularizēšanas bez maksas! Tāpēc nododu “neadekvāta” bijušā fizikas skolotāja atbildi “adekvātiem” ekspertiem izglītības un zinātnes jautājumos (tos komentāros redzēju daudz).

Es jau sen neesmu ne skolas direktors, ne fizikas skolotājs. Tieši tāpat kā gandrīz visi mani studiju biedri, ar ko kopā 1988. gadā sākām mācīties, lai kļūtu par adekvātiem fizikas skolotājiem, kuru uzdevums ir mācīt dabaszinātnes NEVIS konspirācijas teorijas. Un valstī drīz izglītības tiešām nebūs. Tur Mairim ir taisnība. Jau tagad daudzās skolās eksakto zinātņu skolotāju nav. Ne adekvāto, ne neadekvāto. Un nav 2 iemeslu pēc.

Viens ir atalgojums, ko zina un min visi, bet būtiskākais ilgtermiņā ir otrais. Profesijas prestižums ar briežiem un viņu unikālajiem mazajiem briedēniem, kuriem jāmāca priekšmets tieši tā, kā lielais briedis redz pasauli un mācību priekšmeta pielietojamību dzīvē, ir nodzīts līdz līmenim, kad brīdī, kad valsts būs spiesta kasē atrast naudu, lai samaksātu skolotājiem, un to pat atradīs, nebūs vairs kam maksāt. Adekvāta līmeņa skolotāju atgriešana skolās ir vismaz 2 paaudžu jautājums (1. paaudzē atgriež prestižumu, 2. paaudzē labākie no briedēniem iet mācīties, lai kļūtu par skolotājiem).

Esot skolā kā vecākam, piedaloties klases vecāku sapulcēs, es bieži esmu aizdomājies – labi, ka es vairs neesmu skolotājs.

Pašlaik ar izglītības sistēmas lāpīšanu (prasību samazināšanu skolotājiem, pakāpenisku, bet konsekventu prasību samazināšanu eksāmenos) mēs agoniju tikai pagarinām. Lūk, tad, kad bērni sapņos kļūt par adekvātiem fizikas skolotājiem un viņu vecāki to veicinās un ar to leposies, tādējādi nodrošinot, ka vislabākie no skolēniem izvēlas kļūt par skolotājiem, tikai tad izglītībā varēsim sākt domāt par Somijas līmeni. Citādi līdz tam tie būs slapji sapnīši. Diemžēl arī Skola 2030, kura, neskatoties uz labo ideju un vajadzīgo pieeju nākotnes cilvēka izglītošanai, man domāt nesasniegs savus mērķus, jo nenotiek skolotāju paaudžu maiņa. Jaunu pieeeju mācīšanai visvieglāk būtu ienest jau ar citai pieejai sagatavotiem skolotājiem.

Bet kamēr valsti vadīt pieteiksies šādi brieži, kuri spēj līdzīgi analizēt to, kas ir adekvāts vai ir neadekvāts jautājumos, par kuriem viņiem nav ne mazākās saprašanas, tikmēr atliek tikai samazināt prasības izglītības sistēmā.

Jo to, kas dzīvē varētu būt vajadzīgs un noderīgs influencerim, pēc būtības skolā varētu iemācīties gados 3-4.

P.S. Ir tikai 2 nodarbes, kurās viss ir vienkārši, mācīt bērnus un vadīt valsti. Tur jebkuram influencerim un sļesaram (pirmajiem 2 burtiem šeit gan var arī samainīt diakritisko zīmi) ir skaidra saprašana, kā kaut ko izdarīt pareizi, bet praksē tur ņemas pilnīgi lohi.

P.P.S. Es ļoti respektēju un sekoju Maira Brieža sasniegumiem sportā. Un nevienā brīdī neanalizēju, cik pamatotas ir viņa treniņu metodes, menedžeru izvēles vai stāvoklis Latvijas boksā un tā izglītībā. Es no tā neko nesaprotu. Bet nu es jau neadekvāts…

P.P.P.S. komentāru un pārdomas par konspirācijas teoriju faktiem uzrakstīšu citrreiz. Arī par geoengineering”.