Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

VIDEO. “Kāds varbūt zina, kas bija Maira Brieža fizikas skolotājs?” – bokseris soctīklos nofilmējis lidmašīnas un ar savu jautājumu sasmīdinājis soctīklu lietotājus Ieteikt







Bokseris Mairis Briedis nofilmējis video un publicējis to soctīklos. Īsajā video redzamas debesīs lidojošas lidmašīnas, aiz kurām paliek “baltas strīpas”.

Viņš pie video raksta: Nejauši nofilmēju video, pasakiet man vai tā ir nejaušība, jauns fizikas likums vai apzināta pāri darīšana cilvēkiem/dabai? Kādas ir jūsu domas?”

Ar šo Maira jautājumu vietnē “Facebook” dalījies Juris Cinītis, kurš ir fizikas skolotājs. Ar savu ierakstu viņš atbildējis gan uz Maira Brieža jautājumu, gan ironiski pasmējies par boksera nezināšanu.

“Achtung! Achtung! Meklēju savus bijušos skolēnus!

Ja kāds no maniem bijušajiem skolēniem, kuriem mācīja fiziku saņēma sekmīgu atzīmi un atrodas līdzīgā neziņā kā Mairis Briedis par to indes kaisīšanu no debesīm, lūdzu, piesakieties: vai nu būs jāprasa, ka atpakaļgaitā tiek labota atzīme fizikā, ko saņēmāt Ropažu Vidusskola, vai nu jābrauc pie manis un izskaidrošu šo pasaules “brīnumu”. Es par to saņēmu algu, bet tad darbu neesmu izdarījis.

Aicinu akcijai pievienoties arī citus fizikas skolotājus. Darbs jāizdara līdz galam! Citādi kāds no jūsu skolēniem sāks uzskatīt, ka arī migla ir inde, ko pa nakti izpūš, lai cilvēki pa nakti miegā guļot saindētos. Kāds varbūt zina, kas bija Maira Brieža fizikas skolotājs, arī viņam vajadzētu sameklēt savu skolēnu …

P.S. Bet, ja skolā fiziku un ķīmiju nemācījās, tad var kļūt par jaudīgu influenceri, jo tik daudz brīnumus un neticamas parādības var redzēt apkārt…” – bijušais skolotājs raksta.