Toronto Pīrsona starptautiskajā lidostā pirmdien lidmašīna avārijas nosēšanas laikā apgāzās uz jumta, un tika ievainoti 19 cilvēki, no kuriem trīs ir kritiskā stāvoklī, ziņoja Kanādas mediji.

“Incidents” notika ar lidsabiedrības “Delta Air Lines” lidmašīnu, kas lidoja uz Toronto no ASV pilsētas Mineapolisas, sociālo mediju platformā “X” apstiprināja lidostas administrācija.

Lidmašīnā bija 76 pasažieri un četri apkalpes locekļi, kas visi ir apzināti.

Pēc lidmašīnas apgāšanās šajā lidostā uz apmēram divarpus stundām tika atcelti ienākošie un izejošie reisi.

#BreakingNews #PlaneCrash Delta Airlines #DL4819 #Reg N932XJ from Minneapolis crashed while landing at Toronto Pearson International Airport this afternoon. There are no confirmed details yet on casualties. A Delta Air Lines CRJ900, is upside down following the crash landing.… pic.twitter.com/zt41IUIRqS

