Filadelfijā piektdienas vakarā, 31.janvārī, neilgi pēc pacelšanās nogāzās medicīniskā transporta lidmašīna Foto: AP/SCAPIX

Filadelfijā nogāzusies medicīniskā transporta lidmašīna: bojā gājuši seši cilvēki, tostarp pacients – bērns Ieteikt







Filadelfijā piektdienas vakarā neilgi pēc pacelšanās nogāzās medicīniskā transporta lidmašīna ar sešiem cilvēkiem, izraisot ugunsgrēkus vairākās apkārtējās mājās.

Lidmašīnā atradās pacients bērns, vēl viens pasažieris un četri apkalpes locekļi. Viņi visi gājuši bojā.

Filadelfijas mērs Šerela Pārkere preses konferencē paziņoja, ka uz zemes gājis bojā viens cilvēks un 19 cilvēki ievainoti.

Meksikas prezidente Klaudija Šeinbauma apliecināja, ka visi seši cilvēki kompānijas “Jet Rescue Air Ambulance” lidmašīnā bija no Meksikas un ir gājuši bojā. Upuru vidū ir meitene un viņas māte. Meitene bija pabeigusi ārstēšanos Filadelfijas slimnīcā un tika vesta atpakaļ uz dzimteni.

Lidmašīnas “Learjet 55”, kas reģistrēta Meksikā, galamērķis bija Tihuana. Tā ir otrā “Jet Rescue” lidmašīnas avārija nepilna pusotra gada laikā. 2023.gadā pieci apkalpes locekļi gāja bbojā, kad lidmašīna nobrauca no skrejceļa un ietriecās kalnā Morelosas štatā, Meksikā.

Katastrofa notika divas dienas pēc tam, kad Potomakas upē Vašingtonā trešdienas vakarā nogāzās reģionāla pasažieru lidmašīna, kas gaisā bija sadūrusies ar armijas helikopteru.

Avārijas vietā Vašingtonā turpinās meklēšanas darbi, bet atbildīgās amatpersonas uzskata, ka traģēdijā izdzīvojušo nav. Kopumā abos lidaparātos atradās 67 cilvēki, un šī ir traģiskākā aviokatastrofa ASV pēdējās paaudzes laikā.

ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālo mediju platformā “Truth Social” paziņoja, ka ir “tik skumji” redzēt jauno aviokatastrofu Filadelfijā. “Vairāk zaudētu nevainīgu dzīvību,” paziņoja Tramps.

