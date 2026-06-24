Foto: EPA/Scanpix/LETA

Trakākais vēl tikai sekos: sinoptiķi pasaka, kad un kur Latvijā gaidāms ekstremāls karstums 0

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LA.LV
19:31, 24. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Eiropu ir pārņēmis spēcīgs karstuma vilnis, kas daudzviet jau atnesis ekstremāli augstas gaisa temperatūras un apgrūtinātus dzīves apstākļus. Svelme jūtama arī Latvijā, kur iedzīvotāji pēdējās dienās pieredzējuši neierasti karstu laiku, tomēr sinoptiķi brīdina, ka karstuma viļņa kulminācija vēl tikai sekos.

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Par to, kad Latvijā sāksies ekstremāls karstums, savā “X” profilā vēstī meteolapa.lv. “Sākot ar sestdienu vismaz trīs dienas prognozēts ļoti karsts laiks, svētdien un/vai pirmdien daudzviet Zemgalē +30 … +34 C. Tālākās prognozes kopumā ar nelieliem izņēmumiem vasarīgi siltas, jūlija sākumā vēsumu neredz,” teikts publikācijā.

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