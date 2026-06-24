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Karstums Eiropā kļūst neizturams: 12 austrāliešu triki, kas var glābt tavu vasaru 0

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LA.LV
18:15, 24. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Eiropu skāris karstuma vilnis: Spānijā reģistrēti jūnija temperatūras rekordi, bet Francijā gaisa temperatūra vietām pārsniedz 40 °C, ziņo “The Guardian”.

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Karstums Eiropā kļūst neizturams: 12 austrāliešu triki, kas var glābt tavu vasaru
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Spānijas valsts meteoroloģiskais dienests “AEMET” trešdien paziņoja, ka kontinentālajā Spānijā fiksēta augstākā vidējā diennakts temperatūra jūnijā kopš vismaz 1950. gada.

Lai gan lielākajā daļā valsts šodien gaidāma neliela atdzišana, Spānijas ziemeļos, īpaši Basku apvidū, joprojām ir izsludināts sarkanā līmeņa karstuma brīdinājums. Bilbao pilsētā temperatūra var sasniegt aptuveni 39,3 °C.

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Tikmēr Skotijā reģistrēta gada karstākā diena – otrdien temperatūra sasniedza 29,4 °C Aberdīnas pilsētā (Dyce rajonā).

Kā izturēt karstumu?

Ir svarīgi mazināt karstuma radīto diskomfortu. Eiropā valda svelmains karstums – sinoptiķi prognozē gaisa temperatūras pieaugumu arī nākamajā nedēļā.

Austrālieši gandrīz nesvīst pie +28 °C, nevis tāpēc, ka viņi būtu īpaši, bet gan tāpēc, ka viņi ir iemācījušies pielāgoties videi. Daudzi austrālieši izmanto gaisa kondicionierus, taču, tā kā šīs ierīces patērē daudz enerģijas, tiek izceltas videi draudzīgākas dzesēšanas metodes. Lūk, padomi, kā vieglāk izturēt karstuma vilni.

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