Tramps nosauc cenu: muitas tarifi var tikt atcelti, ja ES izpildīs ASV nosacījumu







Ja Eiropas Savienība (ES) vēlas, lai Amerikas Savienotās Valstis (ASV) atsauc vai samazina noteiktos muitas tarifus, tai nāksies iegādāties amerikāņu energoresursus vismaz 350 miljardu dolāru apmērā. Ar šādu nosacījumu klajā nācis ASV prezidents Donalds Tramps, vēsta Politico.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leina iepriekš ziņoja, es ES ir gatava atcelt muitas tarifus amerikāņu automašīnām un rūpniecības precēm ar nosacījumu, ka ASV dara to pašu. Tomēr Tramps šo iniciatīvu noraidīja kā nepietiekamu. Uz žurnālista jautājumu, vai šāds piedāvājums viņu apmierina, Tramps atbildēja: “Nē, tas nav pietiekami.”

Tramps uzsvēra, ka tirdzniecības deficīts ar Eiropas Savienību esot pārmērīgs: “Mums ir deficīts tirdzniecībā ar Eiropas Savienību 350 miljardu dolāru apmērā, un tas pazudīs ātri. Viens no veidiem, kā to novērst, ir piespiest viņus pirkt no mums enerģiju. Viņi to var nopirkt, un mēs novērsīsim šos 350 miljardus vienas nedēļas laikā.”

Tramps pēc Ovālā kabineta tikšanās ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu kritizēja ES, taču norādīja, ka ir atvērts darījumam ar ES, ja tā apņemsies samazināt tirdzniecības deficītu ar ASV, palielinot Amerikas enerģijas iepirkumus.

Vienlaikus ASV prezidents norādīja, ka tirdzniecības tarifi var nebūt pastāvīgi – tos var samazināt vai atcelt sarunu ceļā.