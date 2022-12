Modeli, kādu ražo uzņēmums, tā īpašniece raksturo par lietotājiem visdraudzīgāko gan materiāla, gan piegriezuma dēļ, kur kabatā ievietojams flīsa autiņš, kas labi uzsūc mitrumu. Foto: Ilze Pētersone

Traucē nezināšana un omīšu šausmu stāsti…Latvijā lauž stereotipus par videi draudzīgām autiņbiksītēm







Mazgājamo autiņbiksīšu komplekts varētu būt laba dāvana mazuļa vecākiem pat uz Ziemassvētkiem, ja vien… Izrādās, ka vieni no lielākajiem šķēršļiem to izvēlei ir nezināšana, kā arī vecmāmiņu atmiņas par laiku, kad mājās krustu šķērsu žāvējās marlīšu autiņi, kas vēl stundām bija jāgludina. Kādu videi draudzīgo biksīšu nākotni redz uzņēmēja Linda Dambeniece-Migliniece, kas nesen uzsākusi to ražošanu Madonā?

Top jauns modelis

Lindu nebiedē omīšu šausmu stāsti un jauno vecāku nezināšana, jo, pat strādājot tikai nepilnu gadu, pircēji viņas uzņēmuma “Doopsis” ražotās autiņbiksītes ir novērtējuši atzinīgi. Par to var pārliecināties gan tā instagrama kontā, gan mājaslapas blogu sadaļā, kur vecāki dalās ar savu pieredzi.

Tikko uzņēmēja atvērusi šūšanas darbnīcu savā dzimtajā Madonā, kur bijušā gāzes kantora izremontētajā ēkā nomā vienu telpu. Līdz šim biksīšu izgatavošanu viņa bija uzticējusi šuvējām Valmierā, taču aprēķini un pieaugošā resursu dārdzība parādīja, ka ekonomiskāk sanāks organizēt visu ražošanas procesu pašai. Uzņēmums izmanto pašvaldības un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubatora atbalstu.

Uzņēmuma “Doopsis” īpašniece Linda Dambeniece-Migliniece nupat Madonā atvērusi autiņbiksīšu šūšanas darbnīcu. Attēlā: Lindai īpašs prieks par spiedpogu aparātu, kas krietni atvieglos un paātrinās biksīšu ražošanu. Foto: Ilze Pētersone

Jaunajā darba vietā izvietots šuvēju galds un iekārta auduma piegriešanai, divas šujmašīnas un spiedpogu mašīna, par kuru Lindai īpašs prieks. “Spiest spiedpogas ar rokām ir gan smagi, gan laikietilpīgi. Iekārta palīdz saīsināt biksīšu izgatavošanu uz pusi – līdzšinējās stundas vietā tagad vajadzīga pusstunda,” viņa skaidro.

Nupat ar šuvēju Santu Vizāni sākts darbs pie jaunā pavasara un vasaras autiņbiksīšu modeļa, kas, salīdzinot ar pirmo izlaidumu – baltajām ar dažādu dzīvnieku attēliem –, būs košākas. Piegriezums saglabāts līdzšinējais, ko Linda raksturo lietotājiem par visdraudzīgāko gan viegli mazgājamā un mitrumnecaurlaidīgā materiāla, gan kabatas dēļ, kurā var ievietot dažāda biezuma flīsa autiņus, kas labi uzsūc mitrumu. Daudzās spiedpogas biksīšu priekšpusē dod iespēju pielāgot biksītes mazuļa apmēram. Modelis paredzēts 5 līdz 15 kg smagam bērnam, taču varot valkāt arī 17 un 18 kg svarā.

Vajag pamēģināt!

Klientu vidū lielākoties ir 25 līdz 35 gadus vecas mammas. “Tēvi šādu pirkumu dažkārt nostopē cenas dēļ, tāpēc sociālajos tīklos runājamies arī ar viņiem.” Paciņas ar pasūtījumiem ceļo pa visu Latviju, vecāki novērtējot, ka “Doopsis” ir vietējais ražotājs, kam vairāk var uzticēties.

“Brīnos, kāpēc pati par šīm biksītēm ātrāk neiedomājos un neiegādājos savai meitiņai,” spriež šuvēja Santa Vizāne. Foto: Ilze Pētersone

“Brīnos, kāpēc pati par šīm biksītēm ātrāk neiedomājos un neiegādājos savai meitiņai?” piegriežot jaunā modeļa detaļas, prāto šuvēja Santa un piebilst, ka ieteiktu tās vismaz pamēģināt visiem jaunajiem vecākiem. Pašas saimē piedāvāšot septiņus mēnešus vecajai mazmeitiņai, arī brāļa ģimenē gaidāms papildinājums.

Linda savam dēlam, kuram drīz būs trīs gadiņi, sākusi izmēģināšanu ar trīs biksītēm. “Jutāmies komfortabli, tikai naktī bērnam vilkām vienreizlietojamās.” No pieredzes varot teikt, ka vis­ērtākais un arī populārākais apjoms ir 24 mazgājamās autiņbiksītes. Tās var mazgāt kopā ar pārējo veļu, ievērojot 40° temperatūru un nelietojot veļas mīkstinātāju, kas uz auduma šķiedrām veido nogulsnes un ievērojami pasliktina uzsūktspēju.

Veidojot uzņēmumu, Lindai bija ļoti būtisks sociālais pienesums – lai tā darbība un produkti ir videi draudzīgi. Uzņēmējdarbībā palīdzot gan pašas desmit gadu pieredze vides zinātnē, gan studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantūrā.

Pirmais uzņēmējdarbības gads parādījis, ka, lai arī nav mazums ļaužu, kuriem šādas preces ir vajadzīgas, tomēr vairāk ir to, kas nezināšanas vai kādu citu iemeslu dēļ tās pat nepamēģina vai arī tur augstākā vērtē savas ikdienas ērtības par gudru un saudzīgu attieksmi pret vidi. “Nesaku, ka mazgājamās autiņbiksītes ir “visu vai neko” izvēle, tomēr mana uzņēmuma mērķis ir sasniegt maksimāli daudz vecāku, lai viņi par tām zina un ir bērnam pamēģinājuši!” saka “Doopša” uzņēmēja. Viņa nešaubās, ka šādu autiņbiksīšu lietotāju skaits pieaugs, tikai vajag par tām vairāk informēt un izglītot.