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Triānas Parks izdod jaunu dziesmu un izziņo ziemas koncertsēriju baznīcās 0

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LA.LV
18:48, 23. jūnijs 2026
Kokteilis Baudi

Atzīmējot vasaras saulgriežus, grupa Triānas Parks izziņo akustisko koncertsēriju baznīcās un nāk klajā ar jaunu singlu “Klusākā”.

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Līdz ar singla “Klusākā” iznākšanu tiks publicēts arī videoklips, kas tapis sadarbībā ar mūzikas un izglītības platformu “Zvaigznājs”, vizuāli papildinot dziesmas mierpilno noskaņu. Klipa simbola pamatā ir papīra dzērve. “Japāņu tradīcijā tūkstoš papīra dzērvju locīšana jeb senbazuru ir rituāls, kas, saskaņā ar leģendu, dāvā locītājam viena, vislielākā sapņa piepildīšanos,” stāsta Agnese.

“Koncerti baznīcās man vienmēr ir īpaši, jo šī atmosfēra iedvesmo radīt un piešķir dziesmām pavisam citu nozīmi,” stāsta Triānas Parka soliste Agnese Rakovska.

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Līdz ar jaunā singla iznākšanu grupa izziņo arī akustisko koncertsēriju “Es gaidu ziemu”, kas šī gada decembrī izskanēs Latvijas baznīcās:

12. decembrī Jēkabpilī, Krustpils Vissvētās Trīsvienības baznīcā,
13. decembrī Siguldā, Siguldas evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
19. decembrī Tukumā, Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīcā,
20. decembrī Talsos, Talsu evaņģēliski luteriskajā baznīcā,
21. decembrī Ikšķilē, Ikšķiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Koncertu saraksts tiks papildināts.

Turpinot iesākto tradīciju, grupa aicina klausītājus decembrī satikties īpašā akustiskā koncertsērijā, kur līdzās jaunajam singlam “Klusākā” skanēs arī citas Triānas Parka dziesmas.

Papildu informācija un koncertu biļetes pieejamas mājaslapā www.trianasparks.lv.

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