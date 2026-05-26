Vai Zimbabvē tu esi miljonārs vai miljardieris? Grupa “Citi Zēni” rod atbildi uz šo jautājumu jaunākajā grāvējā “Zimbabve” 0
Populārā grupa “Citi Zēni” klausītājiem nodod savu jaunāko singlu un vizuāli provokatīvo videoklipu “Zimbabve”. Jaunais skaņdarbs Āfrikas ritmos kalpo kā ritmisks enerģijas lādiņš, kas radīts, lai izpurinātu visus no ikdienas rutīnas un liktu gurniem nekavējoties kustēties.
“Tā kā līdz šim neesam nonākuši uz reālistiska ceļa lai kļūtu par miljonāriem, tad sākām domāt ārpus ierastā,” stāsta grupas solists Jānis Pētersons. “Tieši Zimbabvē 2008. gadā globālās ekonomiskās krīzes dēļ notika hiperinflācija. Viens eiro bija mērāms miljardos Zimbabves dolāru un attiecīgi – tur mēs varētu būt pat miljardieri, ne tikai miljonāri.” Grupas bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis papildina: “Bungas un perkusijas šoreiz ir tiešā nozīmē – galvenais dzinējspēks. Gribējās, lai, mums tik netipiskie, Āfrikas ritmi rauj ārā no dīvāna un liek sirdij dauzīties straujāk. Dziesmas enerģija ir tik jaudīga, ka to vienkārši nevarēja iespiest nekādos standarta rāmjos – tai vajadzēja sprāgt.”
Dziesmas “Zimbabve” mūzikas autori ir Andis Ansons un Toms Jēkabs Kagainis, bet skaņdarbu producējis un miksējis Jānis Jačmenkins (JJ Lush). Par dziesmas māsterēšanu parūpējies Kristofer Harris. Dziesmas vārdus radījuši Jānis Pētersons, Dagnis Roziņš un Krišjānis Ozols.
Kopā ar singlu tiek prezentēts arī krāšņs videoklips, kura vizuālais koncepts spēlējas ar ilūzijas un realitātes robežām. Videoklipa režisore un viena no radošajām autorēm Sintija Selicka Užane atklāj stāsta aizkulises: “Kreatīvā ideja radās no apziņas, ka daudziem mazpilsētās lielie
mērķi, piemēram, miljons vai Āfrika, tā arī paliek tikai neizdzīvotas runas. Es apzināti izmantoju redzami mākslīgus fonus kā praktisku ‘fake it till you make it’ metodi, lai šo vīziju vizualizētu un piespiestu sevi tai pilnībā noticēt. Brīdī, kad pats notici savai ilūzijai, tā kļūst par tavu ‘karaļa trumpi’ jeb galveno dzinuli reālai rīcībai.
Tādējādi šis mērķis tiek smagi atstrādāts, pārvēršot sākotnējo sapni par izmērāmu un loģisku realitāti, nevis aklu veiksmi!” Videoklipa producents Mārtiņš Goldbergs uzsver komandas darba nozīmi: “Šī klipa producēšana bija kā kārtīga izturības pārbaude. Sintijas uzstādītā vīzija ar mākslīgajiem foniem un ilūzijām prasīja precizitāti no visas filmēšanas komandas – sākot ar īpašiem gaismu risinājumiem un beidzot ar katru vissīkāko detaļu mākslas departamentā. Taču tieši perfektais komandas darbs ir tas, kas palīdzēja sākotnējo sapni materializēt realitātē.” Videoklipa tapšanā aiz kadra darbojās spēcīga profesionāļu komanda: tā producents ir Mārtiņš Goldbergs, bet režijas un radošā koncepta autore ir Sintija Selicka Užane, kura vizuālo ideju attīstīja kopā ar „MS Studio”. Vizuālo stāstu caur kameras aci tvēra galvenais operators (DOP), kā arī montāžas un krāsu apstrādes meistars Mārtiņš Kivlinieks. Par tēlu stilu parūpējās Ēriks Ukass, savukārt gaismu partitūras nodrošināja Aleksandrs Vucens un Maija Zara. Klipa vizuālo pasauli detalizēti izstrādāja mākslas departaments – Oskars Madernieks, Māris Bočs un Nauris Stalažs, bet dinamisko horeogrāfiju iestudēja Kendija Ziemele, Patrīcija Fomičova un Alīna Šultmane.
Kopējo dziesmas un videoklipa izdošanu nodrošina SIA “TCLV Records” un SIA “Forte Production”. Grupa un filmēšanas komanda saka īpašu paldies par atbalstu videoklipa tapšanā Volga Vintage, Moio Vintage, Paklāji un paklāji, BBRental, MKF, Suns Studio, Reinim Audāriņam un VEF Riga Cheer.
Grupa “Citi Zēni” ir sešu cilvēku muzikālā apvienība, kuras mūziku var raksturot kā vispirms sakratītu un pēc tam atvērtu svaiga tonika bundžiņu. Grupas sastāvā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls, saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis
Ozols (ģitāra), Toms Kursītis (bass) un Toms Jēkabs Kagainis (bungas).