VIDEO. Jānis Rugājs piesaka savu pirmo dziesmu latviešu valodā 0
3. jūnijā ar dziesmu “ja krītu” Latvijas mūzikas pasaulē ar latviešu dziesmu debītē dziedātājs un viens no šīs sezonas šova “Supernova” pusfinālistiem, un iepriekšējās sezonas “Xfaktors” finālistiem – Jānis Rugājs.
“ja krītu” ir par dzīves posmu, kas sekoja uzreiz pēc abiem šoviem (Xfaktors un Supernova). Posms bijis mentāli ārkārtīgi sarežģīts, jo apsvēris domu pat vairs neturpināt muzicēšanu. Tādos bezcerības zābakos nekad iepriekš nekad vēl nebiju slājis, atklāj Jānis Rugājs. Bijis grūti saņemties, taču galu galā ar apkārtējo atbalstu tas izdevies.
Dziesmas pirmie soļi aizsākās šī gada februārī, kad abi ar Marku Danielu Kolosovu uztapinājuši šo skaisto skaņdarbu. Markuss ir ģeniāls dziesmu autors un producents. Ar ļoti izsmalcinātu dzirdi un gaumi. Dziesmas ieraksts veikts SATURĪGA ierakstu studijā.