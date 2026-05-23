VIDEO. "Man trūkst vārdu…" Ēzelīša neviltotā reakcija uz dziedātājas balsi aizkustina soctīklotājus

22:41, 23. maijs 2026
Ziņas Dabā

Vietnē „TikTok” milzīgu popularitāti un neviltotu aizkustinājuma vilni izraisījis kāds video, kurā iemūžināts ārkārtīgi emocionāls brīdis starp cilvēku un dzīvnieku.

Video galvenais varonis ir ēzelītis vārdā Kešs, kurš redzams burtiski baudām un pat savā veidā „dziedam līdzi” dziedātājas priekšnesumam. Dziedātājas Rebekas balss, kas skanēja pasākumā, burtiski apbūrusi četrkājaino klausītāju, radot maģisku un neatkārtojamu gaisotni.

Dzīvnieku mītnes “Our Simple Homestead” pārstāve pēc šī pasākuma nav spējusi slēpt savas emocijas un komentāros dalījusies ar ļoti aizkustinošu vēstījumu. „Man patiešām trūkst vārdu par vakardienu. Vērot, kā Kešs „dzied līdzi” mūzikai, būdams tik daudz mīlestības, smieklu un labestības ieskauts, bija viens no skaistākajiem mirkļiem, ko mēs vispār varējām lūgt,” atklāj vietas pārstāve, uzsverot, ka šī diena izvērtusies par kaut ko daudz lielāku nekā parastu dzimšanas dienas ballīti – tā likusies kā ģimene, kopiena, dziedināšana un cerība, kas apvienota vienā veselumā.

Patversmes komanda izteikusi milzīgu pateicību ikvienam, kurš ieradās, atbalstīja, apskāva un dāvāja mīlestību dzīvniekiem, padarot šo dienu neaizmirstamu. Viņi ir pārliecināti, ka ēzelītis Kešs vakar sajuta katru mīlestības kripatiņu, kas viņam tika veltīta. Īpaši atzinīgi vārdi veltīti pašai māksliniecei Rebekai, kuras balss, pēc pasākuma rīkotāju teiktā, patiešām skanējusi kā eņģelim, spējot aizkustināt ne tikai cilvēku, bet arī dzīvnieku sirdis.

