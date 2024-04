Foto: Unsplash

Tu jutīsi, ka tavi sapņi piepildās! Horoskopi no 22. līdz 28. aprīlim Ieteikt







Auns

Lielisks laiks radošumam, spēsi iedzīvināt spilgtas idejas. Lai kontrolētu situāciju, tev ir jāizrāda apņēmība un iniciatīva. Jaunā pieredze, ko iegūsi, pavērs tev jaunas iespējas. Labs laiks draudzīgām tikšanās reizēm un romantiskiem randiņiem.

Vērsis

Šī nedēļa jāsāk ar smaidu un optimistisku skatu uz pasauli. Ja iespējams, tiec galā ar saviem parādiem, mēģinot atlikt šo problēmu, sagādāsi pats sev papildus problēmas. Šķiet, ka nāksies uzņemties atbildību ne tikai par savu rīcību, bet arī par citu cilvēku lietām. Tev būs tendence pārspīlēt, kas var izraisīt konfliktsituāciju. Iespējams, sestdien dosies ceļojumā.

Dvīņi

Tev ir jānolaižas uz zemes, lai noteiktu savus nākotnes plānus un galveno dzīves līniju. Veiksme neaizmirsīs tev uzsmaidīt īstajā brīdī. Tu jutīsi, ka tavi sapņi piepildās. Ir iespēja sakārtot savu personīgo dzīvi un saņemt laulības piedāvājumu.

Vēzis

Šonedēļ būsi piepildīts ar radošām idejām un plāniem. Tev būs nepieciešami līdzīgi domājoši cilvēki, kas palīdzēs realizēt visu iecerēto. Ieklausies intuīcijas balsī, tas ļaus izvairīties no daudzām kļūdām un tuvinās tevi lolotās vēlmes piepildījumam. Iespējama karjeras izaugsme un paaugstināšana amatā.

Lauva

Ja tev izdevās uzsākt jaunu projektu un izveidot savu biznesu, vari atpūsties. Uzņemies nogaidošu pozīciju un esi gatavs kompromisam. Iespējami braucieni un tikšanās ar draugiem. Tava daiļrunība organiski apvienosies ar šarmu, un spēsi iepriecināt daudzus. Ģimenes dzīvē neieņem pārāk stingru pozīciju, tas var tev kaitēt.

Jaunava

Lietas var nenotikt tieši tā, kā tu tās gaidīji, izredzes būs diezgan neskaidras. Ja neesi pārliecināts par savu rīcību, labāk nesteigties, tas ļaus izvairīties no daudzām problēmām nākotnē. Netaupi laiku miegam un atpūtai, lai klāt pie citiem faktoriem nepievienotos nogurums. Sagatavojies dažādiem notikumu attīstības scenārijiem, lai pēkšņas izmaiņas tevi nepārsteigtu. Brīvdienās saziņu ar kaimiņiem un radiem samazini līdz minimumam.

Svari

Šonedēļ pacietība un mierīgums palīdzēs izvairīties no lieka stresa un ļaus saglabāt nepieciešamo spēku darbībai personīgajā frontē. Par laimi, priekšplānā izvirzās romantika. Nedēļas vidū tev pēkšņi atklāsies noslēpumi, kurus tava otrā pusīte rūpīgi esot slēpusi. Piektdien tev raksturīgā skepse тщspēlēs pozitīvu lomu, tu šobrīd ļoti pareizi dari neticot neviena solījumiem.

Skorpions

Tev būs viena pēc otras iespējas veiksmīgāk īstenot savas ieceres. Iespējama labvēlīga situācija darbā un attiecībās ar biznesa partneriem. Būs jāpieņem atbildīgi lēmumi, vispirms jādomā un tikai tad jārīkojas, lai nepieļautu kļūdas. Uzmanības centrā var būt oficiālas lietas. Bet tevi priekšnieki noteikti novērtēs tavas spējas. Izbraucieni, tikšanās, sarunas būs veiksmīgas un rezultatīvas. Šonedēļ vari mēģināt mainīt to, kas tev dzīvē neder.

Strēlnieks

Piemērots periods jaunu zināšanu apguvei un profesionālā līmeņa celšanai. Tev vajadzētu būt dāsnam. Tava intuīcija ieteiks pareizos lēmumus, pat situācijās, kas ir vairāk nekā neparastas, tu nekļūdīgi uzminēsit pareizo uzvedības līniju. Trokšņaina ballīte nenesīs neko citu kā nogurumu, ērti jutīsies tikai tuvu draugu kompānijā.

Mežāzis

Šonedēļ ir svarīgi pabeigt kādu steidzamu lietu, kas jau ilgu laiku tevi vajā. Rūpīgi plāno savas darbības, jo nepārdomāti soļi var radīt lielas nepatikšanas. Centies nenokavēt darbu, pat vissīkākais pārkāpums izraisīs neveselīgu priekšniecības interesi un kritiku. Dažiem šīs zīmes pārstāvjiem būs iespēja pārcelties uz citu pilsētu un pat uz citu valsti.

Ūdensvīrs

Tava tieksme būvēt gaisa pilis var izraisīt izlaidību un kavēšanos. Centies nepalaist garām iespēju likt pamatus savai nākotnes bagātībai un sociālajai izaugsmei. Nedēļas pirmajā pusē iespējama interesanta iepazīšanās ar jauniem partneriem. Komandējums patīkamā kompānijā trešdien solās būt ārkārtīgi veiksmīgs. Neļauj konkurentiem apsteigt sevi, pieliec visas pūles, lai tavas idejas un attīstība interesētu sponsorus. Klausies vecāku radinieku gudros padomus un pielieto tos praksē.

Zivis

Šonedēļ tava likteņa shēmā savīsies divas līnijas, no kuriem viena atspoguļo procesu pabeigšanas enerģiju, bet otra – veco saikņu un darbību atsākšanu. Šis laiks ir labvēlīgs priekš šķiršanās no kaut kā novecojuša: no sliktiem ieradumiem, garlaicīgām lietām vai toksiskām attiecībām. Tev ir jāatbrīvo vieta jauniem kontaktiem un drosmīgiem izaicinājumiem. Mēģini veikt izmaiņas iepriekšējās attiecībās, aplūko apstākļus no jauna skatu punkta.