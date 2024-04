Foto: Pexels.com

Mazi pieaugušie: 3 horoskopa zīmju pārstāvji, kas ir dzīvesgudri jau kopš agras bērnības







Vai esi kādreiz saticis tādu mazuli, kurš izskatās kā bērns, bet izturas kā pieaugušais? Šie bērni dažkārt var likties noslēgti, bieži viņi labprātāk uzturas pieaugušo sabiedrībā, nekā citu bērnu un viņu izturēšanās pret dzīvi šķiet dzīvesgudra – tāda it kā viņi šo dzīvi būtu nodzīvojuši vismaz trīsreiz ilgāk par savu patieso vecumu. Šīs īpašības lielā mērā nodrošina zvaigznājs, kādā bērniņš ir nācis pasaulē. Astrologi nosauc 3 horoskopa zīmju pārstāvjus, kas jau agrā vecumā ir dzīvesgudri.

Jaunava

Jau bērnībā Jaunavas mēdz saukt par “maziem vecīšiem”. Viņi ļoti mīl savu kārtība, mācās no savām kļūdām, tāpat arī ir ļoti prasīgi pret sevi un apkārtējiem cilvēkiem. Jaunavas ir nosvērtas, racionālas, pedantiskas un pacietīgas. Tā vien šķiet, ka viņi uz šo dzīvi raugās “ar gudrākām acīm” un jau daudz ko šajā dzīvē ir piedzīvojuši, kaut arī viņiem ir tikai, piemēram, pieci gadi.

Šīs zodiaka zīmes pārstāvji viegli adaptējas dažādām situācijām, turklāt tas notiek tāpēc, ka viņi prot visu “salikt pa plauktiņiem”, ko ātri bērnībā iemācās no pieaugušajiem. Šie cilvēki ir brīnišķīgi draugi, uzticami partneri un rūpīgi vecāki.

Svari

Šo cilvēku dzīves ceļš ir ļoti interesants un jau teju vai no vecuma kā viņi tikko iemācās staigāt, viņos mājo pieaugušie. Svari it kā dzīvi dzīvo no “otras puse” – bērnībā viņi šķiet jau pieauguši un ļoti nopietni, bet pēc divdesmit gadu vecuma bieži “izpleš spārnus” un dodas dzīvē. Šie cilvēki ir ļoti pretrunīgi: jo vairāk viņiem ir gadu, jo stiprāk viņi cīnās ar vēlmi pēc dažādiem piedzīvojumiem un avantūrām. Vairums Svaru strādāt sāk agrā jaunībā, jo konkrēti zina, ko viņi vēlas un kā to sasniegt. Savukārt pēc 50 gadu vecuma viņi vēlas baudīt dzīvi – ceļot un nodarboties ar saviem vaļaspriekiem. Svari, tāpat kā Jaunavas, ir brīnišķīgi draugi.

Skorpions

Tieši intuīcija ir tā, kas Skorpionam kopš agras bērnības ļauj iet pareizo ceļu un teju vai nekad nekļūdīties. Šīs horoskopa zīmes pārstāvji ir ļoti atbildīgi, taču praktiski “kurli” pret citu cilvēku padomiem. Nav jēgas Skorpionus mācīt – arī bērnībā ne, jo viņi tāpat darīs tā, kā uzskata par pareizu. Mācīsies tikai paši no savām kļūdām un zilumiem uz pieres, kas palikuši pēc “uzkāpšanas” uz grābekļa. Taču, jāatzīst, šādas situācijas Skorpioniem nerodas bieži, lai arī situācijas, kurās viņi iesaistās, no malas reizēm šķiet neprātīgas, jo viņi zina, kurš mirklis ir vispiemērotākais. Ja agrīnā vecumā šīs zīmes pārstāvji bieži ir ļoti noslēgti sevī, tad pēc 50 gadu vecuma viņi kļūst ļoti sabiedriski. Skorpioni visas dzīves laikā ir izteikti līderi.