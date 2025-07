Foto – Shutterstock.com

25 pazīmes, ka esi guvis panākumus, pat ja pats sev neliecies veiksmīgs







Mēs jau nepārtraukti sakām: “Nesalīdzini sevi ar citiem! Neuzvelcies!” Kā tur neuzvilkties, ja kaimiņam atkal ir jauna mašīna, kolēģim – paaugstinājums darbā, un apkārt staigā tikai modeles? Nu sakiet – kā!?

Nav iespējams tādos apstākļos noturēties no kārtējā pašapziņas kritiena, tas noved pie depresijas un gastrīta. Taču ir vienkārša pretinde tādai pašindēšanai. Pietiek apstāties, novērtēt savus pašreizējos panākumus, un dzīve atkal liksies krāšņa. Lūk, palīdzīgs saraksts ar pazīmēm, ka jums iet labi.

Un lai jums tagad kāds skauž! Jā, tieši tā!

1. Jūsu attiecības ģimenē kļuvušas daudz mierīgākas nekā agrāk.

2. Jums nav tik daudz naudas, cik jūs vēlētos, bet jūs dzīvojat piesātinātu dzīvi.

3. Jūs nebaidāties vērsties pēc palīdzības un atbalsta.

4. Jūs labprāt atgriežaties mājās.

5. Jūs visu laiku paaugstināt savas prasības.

6. Jūs atbrīvojaties no lietām, kas jums traucē dzīvot.

7. Jūs piedzīvojat brīžus, kad jums patīk tas, ko ieraugāt spoguļatspulgā.

8. Jūs spējat veiksmīgi cīnīties ar iekšējo kritiķi un esat iemācījušies dot priekšroku pozitīvām domām.

9. Jums ir atbalsta tīkls ar cilvēkiem, kas spēj jūs iepriecināt.

10. Jūs esat sapratuši, ka neveiksmes un grūtības ir daļa no izaugsmes.

11. Jums izdodas dzirdēt vārdus “es tevi mīlu”, turklāt no dažādiem cilvēkiem.

12. Jūs pieņemat to, ka nevarat izmainīt un arī nemēģināt mainīt to, ko nav iespējams izmainīt, un jūs to varat pieņemt.

13. Jūs vairs nežēlojaties, tā vietā koncentrējoties uz soļiem, kas palīdz sasniegt mērķus.

14. Jūs nevainojat vecākus un pieņemat viņus tādus, kādi viņi ir.

15. Jūs esat pārstājis uztraukties par to, ko citi domā par jums.

16. Jūs esiet priecīgi par saviem “bijušajiem”, ka viņi iet savu ceļu.

17. Jūs spējat priecāties par citu sasniegumiem.

18. Jūs esat spējīgi just un protat dalīties savās jūtās ar citiem.

19. Jums ir aizraušanās, kam jūs veltāt laiku un spēkU.

20. Jūs protat pieņemt komplimentus.

21. Jūsu dzīvē ir lietas un notikumi, kurus jūs ar nepacietību gaidāt.

22. Jums ir mērķi, kurus esiet sasnieguši.

23. Jūs spējat just līdzi citiem.

24. Jūs ar prieku darāt savu darbu

25. Jūs mīlat paši un esat spējīgi pieņemt citu mīlestību.

Pēc lifehacker.ru materiāla