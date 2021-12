TV24 Ziemassvētkos skatītājiem dāvina izdzīvot Čaikovska baletu “Riekstkodis” LNOB iestudējumā

TV24 Ziemassvētkos skatītājiem dāvina izdzīvot Čaikovska baletu "Riekstkodis" LNOB iestudējumā







Pasaku baletu “Riekstkodis” Pēteris Čaikovskis (1840–1893) sacerēja laikā no 1891. līdz 1892. gadam, iedvesmu rodot Ernsta Teodora Amadeja Hofmana pasakā “Riekstkodis un peļu ķēniņš”. “Riekstkodis” ir viens no visu laiku populārākajiem baletiem, un gadu no gada tas uzbur Ziemassvētkus daudzos opernamos visā pasaulē.

Šajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, TV24 skatītājiem iespēja radīt šo svinīgo sajūtu mājās – plkst. 21.00 televīzijas ekrānos baleta uzvedums “Riekstkodis” Latvijas Nacionālā Operas un Baleta iestudējumā.

Latvijas Nacionālā baleta iestudējuma darbība notiek Rīgā 19. gadsimta beigās – te jūtama pilsētas senlaicīgo ieliņu gaisotne, atrodami jūgendstilā veidoti interjeri, augu motīvi un efektīgi kontrasti: ārā ir ziema, bet telpās zied puķes.

Ziemassvētku vakarā mazā Marija saņem dāvanā lelli – Riekstkodi. Rotaļlietas zem eglītes atdzīvojas, un sākas brīnumaini piedzīvojumi – istabā iebrūk peļu armija, Riekstkodis pārvēršas par princi, atbrīvo Mariju un aizved viņu uz pasaku zemi.

Iestudējumu veidojis horeogrāfs-incenētājs Aivars Leimanis, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Aleksandrs Vasiļjevs, bet pie diriģenta pults–Mārtiņš Ozoliņš.

Galvenajās lomās – Jūlija Brauere un Kārlis Cīrulis.

Baleta ieraksts tapis 2020. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.