Ukrainā kopš kara sākuma nogalināti 1932 civiliedzīvotāji; 197 bērni







Ukrainā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma 24.februārī nogalināti 1932 mierīgie iedzīvotāji, bet vēl 2589 cilvēki ievainoti, paziņojis ANO augstākā cilvēktiesību komisāra birojs (OHCHR).

OHCHR no kara sākuma apstiprinājis 485 vīriešu, 313 sieviešu, 31 meitenes un 54 zēnu nāvi karadarbības rezultātā. Nogalināti ir arī 72 bērni un 977 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav noskaidrots, liecina otrdien publicētais ziņojums.

Ievainoto vidū ir 297 vīrieši, 222 sievietes, 42 meitenes un 52 zēni, kā arī 145 bērni un 1820 pieaugušie, kuru dzimums pagaidām nav zināms.

Lielākā daļa no kara upuriem nogalināti vai ievainoti ar šāviņiem un ieročiem, kuru iedarbība skar plašu teritoriju, piemēram, ar raķetēm, reaktīvajiem daudzstobru mīnmetējiem vai aviācijas bumbām.

ANO cilvēktiesību biroja vērtējumā reālais civilo upuru skaits Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu ir krietni lielāks, jo ir apgrūtināta informācijas iegūšana no vietām, kurās turpinās aktīva karadarbība, piemēram, no Mariupoles un Volnovahas Doneckas apgabalā, no Izjumas Harkivas apgabalā, no Severodoneckas un Rubižnes Luhanskas apgabalā un no Trostjanecas Sumu apgabalā, no kurienes tiek ziņots par lielu upuru skaitu civiliedzīvotāju vidū. OHCHR visu saņemto informāciju pārbauda, un no šīm vietām saņemtie dati vēl nav apstiprināti un iekļauti kopējā upuru skaitā.

Ukrainā kopš kara sākuma nogalināti 197 bērni

Kopš kara sākuma Krievijas karaspēka uzbrukumos Ukrainā nogalināti vismaz 197 bērni un vēl vairāk nekā 351 guvuši dažādus ievainojumus, ceturtdien paziņojusi Ukrainas ģenerālprokuratūra.

Krievijas karavīru uzbrukumos Doneckas apgabalā nogalināti un ievainoti 115 bērni, Kijivas apgabalā – 105, Harkivas apgabalā – 81, Černihivas apgabalā – 54, Mikolajivas apgabalā – 40, Hersonas apgabalā – 38, Luhanskas apgabalā – 36, Zaporižjas apgabalā – 23, Kijivas pilsētā un Sumu apgabalā katrā pa 16 un Žitomiras apgabalā – 15.

Ukrainas varasiestādes informē, ka bombardēšanā un apšaudēs nodarīti postījumi 1014 mācību iestādēm, no kurām 91 ir pilnībā sagrauta.

Ukrainas Ģenerālprokuratūra norāda, ka šie dati nav galīgi, jo, turpinoties apšaudēm, nav iespējams pārbaudīt visu valsts teritoriju, jo īpaši pagaidām okupētās teritorijas.