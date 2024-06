Foto: REUTERS/SCANPIX

Ukrainas dubultpilsoņi no 1.jūnija vairs nevar izbraukt no valsts Ieteikt







Ukraiņi ar dubultpilsonību no šī mēneša vairs nevar izbraukt no valsts, otrdien paziņoja ASV vēstniecība Kijivā.

Ukraina no 1.jūnija ir atcēlusi izņēmumu attiecībā uz “dzīvošanu ārzemēs”, kas iepriekš ļāva daļai ukraiņu vīriešu vecumā no 18 līdz 60 gadiem izbraukt no valsts.

“Pēc šīm izmaiņām ASV-Ukrainas dubultpilsoņi, tai skaitā ASV dzīvojošie, vairs nevarēs izbraukt no valsts. Ukrainas likumdošana neatzīst dubultpilsonību. Tāpēc ASV-Ukrainas dubultpilsoņi, atrodoties Ukrainā, tiek uzskatīti tikai par Ukrainas pilsoņiem un uz viņiem attiecas Ukrainas pilsoņu tiesības un pienākumi,” teikts vēstniecības paziņojumā.

ASV vēstniecība atgādināja, ka karastāvokļa apstākļos Ukrainā vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir aizliegts izbraukt no valsts. Iepriekš vīrieši ar ASV un Ukrainas dubultpilsonību šajā vecuma grupā varēja iebraukt Ukrainā un pēc tam izbraukt no tās, ja viņi bija atcēluši savas dzīvesvietas reģistrāciju Ukrainā un reģistrējuši savu dzīvesvietu ASV.

“Pēc mūsu informācijas, no 1.jūnija šis izņēmums ir atcelts,” teikts vēstniecības paziņojumā.

ASV vestniecība ieteica vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kuriem ir ASV un Ukrainas pilsonība vai kuri “pretendē uz Ukrainas pilsonības iegūšanu un nevēlas palikt Ukrainā uz nenoteiktu laiku, atturēties no jebkādiem braucieniem uz Ukrainu”.

“Pastāv ļoti augsts risks, ka jums neļaus izbraukt, pat ja jums ir amerikāņu pase,” rezumēja vēstniecības preses dienests.