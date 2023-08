Ukraiņi atkal pastrādājuši? Krievija ziņo par dronu uzbrukumu Sevastopolei; milzu sprādziens netālu no Domodedovas lidostas

Krievijas aizsardzības ministrija ziņo, ka naktī uz piektdienu Ukraina mēģinājusi ar 11 droniem uzbrukt Sevastopolei, bet tie esot neitralizēti.

“Pie Sevastopoles dežurējošie pretgaisa aizsardzības līdzekļi trāpīja diviem droniem, vēl deviņi neitralizēti ar radiolokācijas cīņas līdzekļiem, un, mērķi nesasnieguši, tie iegāzās Melnās jūras akvatorijā,” teikts paziņojumā.

Ministrija arī apstiprināja Maskavas mēra Sergeja Sobjaņina iepriekš apgalvoto, ka netālu no Maskavas notriekti divi droni. Viens drons notriekts Malojaroslavecas rajonā Kalugas apgabalā, bet otrs – Odincovas rajonā Piemaskavā.

😍 Beauty, the russians write that the building could have been attacked by a drone 🔥 #Ukraine #Putin #Russia #Crimea #Moscow #Sevastopol #UkraineRussiaWar #Крыму #Belarus #Москва pic.twitter.com/wsb5cXkQ9l

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) August 9, 2023