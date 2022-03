Ukraiņu patvēruma meklētāju mājdzīvniekus Latvijā reģistrēs un čipos bez maksas

Ukraiņu ģimene pārgājusi Ukrainas – Polijas robežu 28.februārī 2022.gadā. Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Ukraiņu patvēruma meklētāju mājdzīvniekus reģistrēs, čipos un vakcinēs bez maksas







Ukraiņu patvēruma meklētāju mājdzīvniekus reģistrēs, čipos un vakcinēs bez maksas, aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

Līdztekus atvieglotajām mājdzīvnieku pārvešanas prasībām, PVD noteicis, ka ieceļotājiem no Ukrainas, kuri Latvijā ieradušies ar savu mājdzīvnieku – suni, kaķi vai sesku, ir jāvēršas tuvākajā veterinārajā klīnikā, lai reģistrētu, čipētu un, ja nepieciešams, vakcinētu dzīvnieku.

Pakalpojumi no Ukrainas ieceļojušajām personām tiks sniegti bez maksas.

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar PVD, kas sniegs visu nepieciešamo atbalstu un informāciju.

PVD arī informē, ka pašlaik vēl nav pieejami dati par pārvestajiem dzīvniekiem.

Jau ziņots, ka 25.februārī PVD atviegloja prasības mājdzīvnieku ievešanai Latvijā no Ukrainas.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere skaidroja, ka ierastā kārtība paredz, ka, ieceļojot no Ukrainas, mājdzīvniekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, vakcinētam pret trakumsērgu un jābūt veiktam trakumsērgas antivielu līmeņa noteikšanas testam, kā arī ir jābūt veselības sertifikātam. Ņemot vērā esošo situāciju, dzīvnieki no Ukrainas tiks ielaisti Latvijas teritorijā arī tad, ja kāds no iepriekš minētajiem nosacījumiem nebūs izpildīts.

