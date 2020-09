Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Kopš samazināta PVN likme augļiem un dārzeņiem, nozares apgrozījums pieaudzis par aptuveni 30%. Taču viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir tas, ka nozarē vairs nav ieinteresēti darboties negodprātīgi spēlētāji, kā arī būtiski pieaug interese vietējo audzētāju vidū par dažādu kultūraugu audzēšanu, norāda Latvijas augļu un dārzeņu asociācija (LADTA), kura ir gandarīta par valdībā panākto vienošanos saglabāt samazināto PVN daļai augļu un dārzeņu līdz 2023. gadam. Vienlaikus asociācija cer uz atbalstu arī Saeimā.

LADTA valdes priekšsēdētājs Uldis Jaunzems ir pārliecināts, ka jau šobrīd ir skaidri redzams ieguvums Latvijas tautsaimniecībākopš 2018. gadā tika lemts par PVN likmes samazināšanu.

Turpina U. Jaunzems:“Pirmkārt, nozarē faktiski vairs nav tā saucamais ēnu tirgus. Esošā PVN likme ir tik zema, ka uzņēmēji nav ieinteresēti darboties “pelēkajā zonā”, bet gan darboties caurspīdīgi un godīgi. Samazinātā PVN likme nedod iespējas krāpties!

Pirms PVN likmes samazināšanas viena no būtiskākajām problēmām bija tieši šī, kad augļi un dārzeņi tika importēti no valstīm bez PVN likmes, savukārt vietējā tirgū pārdoti ar, izmantojot starpniekfirmas. Šobrīd visi tirgus spēlētāji ir spiesti strādāt godīgi. Līdz ar to viena liela nozare ir sakārtota, pateicoties valsts izpratnei un nozares ieinteresētībai.

Otrkārt, izmaiņas palīdzējušas nostiprināties tieši vietējiem lauksaimniecības nozarē strādājošajiem augļu un dārzeņu audzētājiem. Nozare ir būtiski attīstījusies un tirgū sākuši darboties arī jauni spēlētāji. Pēdējā gada laikā īpaši pieaugusi interese par ogu, ķiploku, garšaugu, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšanu.

Treškārt, salīdzinot ar 2017. gadu, nozarē pieaudzis nodarbināto skaits par 11,8%. Ja 2017. gadā LADTA biedru uzņēmumos tika nodarbināti 466 darbinieki, tad 2018. gadā 505, bet 2019. gadā – 521.”

U. Jaunzemsarī uzsver, ka jāņem vērā, ka, apgādājot ar augļiem un dārzeņiem skolas un bērnudārzus, samazinātajai PVN likmei ir ļoti būtiska ietekme gan produkcijas sortimentā, gan kvalitātē.

“Mēs esam pārliecināti, ka samazinātā 5% PVN likme sevi ir pilnībā attaisnojusi un devusi reālu pienesumu Latvijas tautsaimniecībai, tāpēc jo īpaši esam gandarīti par saņemto atbalstu valdībā.

Tas apliecina pieeju nozari attīstīt ilgtermiņā, jo pie negatīva scenārija nozare atkal tiktuierauta ēnu ekonomikas purvājā, tādējādi sagraujot pozitīvās pārmaiņas.Viennozīmīgi šis solis ir arī signāls vietējiem ražotājiem, atbalstot krīzes smagāk skartos uzņēmumus (restorānus, bārus, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus)ekonomiskās krīzes pārvarēšanā,” akcentē U. Jaunzems.