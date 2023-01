“Un es tik un tā ar viņu “ielaidos” attiecībās!”: Miks Ozoliņš pēc randiņu šova soctīklos atklāj “visu patiesību” par tur satiktajām sievietēm

Miks Ozoliņš TV šovā "50 dolāru randiņš"

Decembra vidū Go3 skatītāju vērtējumam tika nodots piedzīvojumu šovs “50 dolāru randiņš”, kurā režisors, autors un raidījumu veidotājs Miks Ozoliņš uz sev iecienītā “Harley – Davidson” markas motocikla apceļoja Latviju un iepazinās ar vietējām piedzīvojumu meklētājām.

Šova mērķis bija iedvesmot cilvēkus dzīvot košāk – uzdrošināties ceļot vairāk, atstāt savu komforta zonu, kā arī nebaidīties uzaicināt savu simpātiju uz randiņu.

Katrā sērijā Miks tikās ar kādu daiļā dzimuma pārstāvi, kura viņam atrādīja savu dzimto vai labi pazīstamo pilsētu. Abiem kopā bija jāizdomā, kā, nepārsniedzot 50 dolāru budžetu, aizraujoši pavadīt laiku.









































































Nedaudz vēlāk – pagājušajās brīvdienās režisors Miks Ozoliņš soctīklos izlēma nākt klajā ar patiesību – viņš uzskata, ka viņam šobrīd tiek veidots “melnais PR” un tas, kas tiek apgalvots no dažu šovā satikto sieviešu puses, nepavisam neesot patiesība.

Vietnē “Facebook” nedēļas nogalē Miks ierakstīja savu pirmo ierakstu, kas attiecas uz šovā satikto liepājnieci Santu (nerediģēts teksts – red.):

“DAVAI NEDIRŠAM? #50dolārurandiņš

Vēlos jums atklāt ĪSTĀS AIZKULISES laikā, kad man atkal mēģina veidot “melno PR”, atklājot kārtis par “svētajām avīm”…👇

👉 …Kuras cenšas izskatīties publiski daudz “tīrākas” nekā ir; @santhabalode LIEKULĪBA KAITINA arvien vairāk.

Tātad, atsaucoties uz @tv3_zinas rakstu💻:

PIRMKĀRT. Santa ir meitene, kura atnāca uz RANDIŅU ŠOVU ar vienu no skandalozākajiem latviešiem, kurš veidojot šovu, bija pilnībā BRĪVS VĪRIETIS.

Santa, kura it kā “nekur nepieteicās”, atnāca uz šovu, esot ATTIECĪBĀS AR CITU VĪRIETI, kuru pilnībā “uzmeta” pēc mūsu filmēšanas 🤯 Tāpēc arī KAMERU PRIEKŠĀ skūpsti vēl nesekoja, un viņa sacīja “atslābsti” un “man ir savas robežas, kuras negrasos pārkāpt.” Tad nu gan ROBEŽAS! Uz randiņiem ar citiem čaļiem, kamēr dzīvo ar savējo, var iet, bet nu skūpstīties utt var tikai no 3.randiņa… 💁‍♂️

OTRKĀRT. “Trešā randiņa visdrīzāk nebūs.” Tiešām? 😄 Un kā ar trešo, ceturto, un piekto randiņu Rīgas restorānos un kafejnīcās, kā arī skūpstiem un 69 pozas izpildi centra dzīvoklī?🤔

TREŠKĀRT. “Vīrišķais aizvainojums par atraidījumu?” Drīzāk gan otrādi, saprotot, ka uz Ameriku tomēr aicināta netiek, un video “Īstā” (skat.manā IG un YT) nebija par Santu… ups.

Man pietika ar dažiem randiņiem, lai saprastu, ka es neesmu priekš viņas, un otrādi.

Un GALAVĀRDĀ. “Miks ar šo frāzi radīja iespaidu, ka es meklēju tikai vīriešus- līderus, populārus cilvēkus.” Un, ka “šis izteikums nebija pieņemams”.

ZINIET, man varētu būt nepieņemams fakts, ka romantiska vakara laikā, restorānā man meitene pati stāsta, kā ļāvusies, lai viņu savaldzina PRECĒTS, ATPAZĪSTAMS SPORTISTS! Un vai viņa mani attiecibās NEUZMESTU tāpat, kā čali, kurš palika mājās, kamēr Santa pa Rīgu vazājās ar Ozoliņu.

Un, PAR JŪSU NOSLĒPUMU 🍆- sportistam arī “likās, ka tas paliks tikai starp jums.” 💥🥊

🎤👋

Acīmredzami, atkal uz mana rēķina citi veido sev PR, saņem klikšķus uz mājas lapām, un kāpēc tad es vienmēr izrādos tik “skandalozs”, pat ja tāds necenšos būt.

Tagad un turpmāk- es vienkārši esmu un būšu ATKLĀTS. Ar mana grāmata @1001_guru šķiet “neērta” un pārāk atklāta tikai tiem, kuriem pašiem dzīvē jāslēpjas aiz sevis radītiem priekšstatiem. 📕”

Dažas stundas vēlāk nežēlastībā krita cita šova meitene – Dzintra. Par viņu Miks raksta (nerediģēts teksts – red.):

“SVIESTS Part.2! @dzintra.ozolniece Kādā veidā mans “šovs paspilgtina, ka vīriešiem patīk pazemot seksuāli aktīvas sievietes”? 🧐LŪDZU, parādi man tādu klipu 🙂

PIRMKĀRT. Tas ir aiz ausīm pievilkts apgalvojums, kaut kāds WOKE-isms un kancelēšanas mēģinājums. Sorry, bet mūsu tautietes un tautieši ir gudrāki nekā tajā valstī, kur es parasti dzīvoju.

Jebkurš cilvēks var noskatīties šovu (pēc visu 6 epizožu iznākšanas), kur VAIRĀKĀS epizodēs es uz MEITEŅU jautājumiem atbildu, ka man absolūti NAV nekas pret meiteņu bagātajām pieredzēm, ne pret to, ka viņām ir OnlyFans (piem.Tavā epizodē) vai webkameru pagātne.

OTRKĀRT. Raidījumos meiteņu “skaitļi” nav iekļauti, taču zinu, ka daudziem no tādiem saceltos mati stāvus. Mani tas neatturēja iepazīt šīs meitenes tuvāk. Un tas, ka mēs nekļuvām par pāri ar kādu no viņām, nav dēļ tā, ka Miks vai meitene bija iepriekš pārāk “seksuāli aktīvi”.

OTRKĀRT- ja pievērsīsi vērību, tad jautājuma atbildes par to, “vai ir nozīme cik partneru ir bijis kādam ar ko Tu uzsāc attiecības?”, ir vienmēr manā virzienā, jo man interesē, vai meitenei neinteresē čaļa pagātne, vai arī viņa to nosodītu. Tieši tāpat, kā man neinteresē viņas gūtā pieredze.

Atgādināšu, ka Tu pati pozitīvā gaismā pirms mēneša iepostoji savos storijos diskusiju raisošu citātu no manas grāmatas @1001_guru par to, ka “Ja mīts par to, ka JO ILGĀK ES NOGAIDĪŠU, JO AUGSTĀK VIŅŠ MANI VĒRTĒS BŪTU PATIESS, TAD ČAĻI SAVAS MEITENES MEKLĒTU klosteros”, un PATI ATBALSTĪJI MANI šī viedokļa paušanā 😉

⚠️For the record, pateikšu te vēlreiz publiski (to nekur nevarēs izdzēst), ka MAN PERSONĪGI ir vienalga cik sieviete bijusi seksuāli aktīva pirms manis. Ja palasīsi manu grāmatu, tad atklāsi manu ilggadēju pieredzi ar sievieti, kurai ne tikai bija ļoti vērā ņemams partneru skaits, bet viņa to vēl darīja par naudu, piedevām. Un es tik un tā ar viņu “ielaidos”attiecībās💁‍♂️

Es tiešām sen esmu “izkāpis no stereotipiem” kā man tiek ieteikts tajā postā, tieši otrādi- cenšos palīdzēt no tiem izkapt mūsu tautai. I have the most open mind.

Esmu par drošu seksu, VISS.

Pielikumā daži klipi no šova, par tēmu! 😎”.

Lai arī komentāros pie Mika ierakstiem viedokļi bija atšķirīgi – daži uzskatīja, ka vīrietim ir nepiedienīgi publiski aizvainot sievietes un “netīro veļu” mazgāt soctīklos, tikmēr citi norādīja, ka katrs varot izteikt savu viedokli. Pats Miks vairākkārt rakstīja, ka “klusēt vairs neesot viņa stilā”.

Bet viena no interesantākajām vārdu apmaiņām komentāros pie viena no Mika ieraksta izvērtās TV personībai Žaklīnai Cinovskai un Mika Ozoliņa tēvam, TV režisoram un producentam Mārim Ozoliņam.

Žaklīna ierakstīja komentāru: “Turklāt izskatās, ka puisis vispār neatšķir šovbiznesa un tā mērķus no personīgās dzīves. Mik, ko Tu tur Amerikā vispār dari?”, uz ko Mika tēvs Māris atbildēja: “Tu, kas tālajā Amerikā mācījies TV un šovbiznesa tehnoloģijas, vajadzētu zināt, ka ir TV formāts “realitātes šovs”! Atklāšu tev, ka ir “realitātes” šovs par “realitātes šovu”!”.

Pēc tam Žaklīna apmainījās viedokļos ar pašu Miku, bet tētim Mārim adresēja šādu ierakstu: “Oj, nu Māri!

Ja džeks te publiski raud par to, ka skuķis viņu atšuvis TV iepazīšanās šovā, kurā tā ir pamata tēma, šovs nav pat jāredz, lai saprastu, ka producents un šova dalībnieks īsti pat nesaprot, ko dara.

Sēdēt uz diviem krēsliem te domāts – producēt/pašam būt varonim un NOPIETNI meklēt ar šādu paņēmienu sev otru pusīti!!!

Ko mooon! Tā ir realitātes šovu ābece – tāpēc prasīju- vai viņš zina, cik procentu realitātes šovos ir REALITĀTES?! Nevar tik daudz iestudēt un vienlaicīgi naivi dzīvot pašam šajā šovā.

Bet ar šo publisko vaimanāšanu viņš, kā jau teica- atklāj visu, ka pat šovs nav pat jāskatās.

Un es te “apspriežu ētera pasakas” jo vai tad viņš pats te neaicina tās apspriest? Kāpēc tad viņš raksta te? Lai neviens nelasītu? Vai, lai lasītu tikai glaimojošus un viņam tīkamus viedokļus? Un es neko sliktu neteicu, pat godīgi atzinos, ka pašu šovu neesmu redzējusi – par to man viedoklis nav, Māri, joprojām. Bet ir profesionāls secinājums, ka Tavs džeks īsti nezina, kur sākas un beidzas TV projekts un, kur personīgās jūtas. Un pasaki, ka tā nav. Kā profs pasaki, nevis kā tētis!”.

Mika Ozoliņa tēvs Māris uz šo Žaklīnas komentāru atbildēja šādi: ”

Nebeidz pārsteigt! Kāpēc Tu domā, ka viņš tiešām meklē otru pusīti!? Labi, skatītāji, bet Tu!? Es kā tēvs, vienmēr aizstāvēšu savus bērnus!

(ja vari to saprast). Citādi uz šo “realitātes šovu par realitātes šovu” nebūtu reaģējis, o tādējādi es (arī Tu) kļūstam par tā dalībniekiem! Atceries multfilmu “Par kazlēnu, kas skaitīja līdz 10”?“ Tagad arī tevi saskaitīja, “ak, tā!…””.