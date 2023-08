Vestards Šimkus - solo koncerts Liepājā

Unikāla iespēja baudīt Vestarda Šimkus un Annikas Lankas bezmaksas koncertu Kuldīgā Ieteikt







Radoši industriālais Kaļķu ielas kvartāls Kuldīgā turpina īstenot bezmaksas brīvdabas koncertu ciklu, kultūras pieejamības veicināšanai sabiedrībai, īpaši vietējiem iedzīvotājiem. Šo sestdien, 19. augustā, Kaļķu ielas kvartālā uzstāsies pianisti Vestards Šimkus un Annika Lanka. Koncerta norises laiks no plkst. 19:00 līdz 20:30. Ieeja bezmaksas.

Pasaulē un Latvijā iemīļotais pianists un virtuozs, Vestards Šimkus izpildīs savus klaviermūzikas skaņdarbus no Francijā izdotā solo albuma “Drops of Light”. Savukārt Annika Lanka ļausies jaunradei un parādīs klasisko mūziku no cita – jauna skatupunkta.

Unikāls šajā koncertā ir tas, ka gan Vestards Šimkus, gan Annika Lanka spēlēs uz īpašām klavierēm UNA Corda, ko būvējis pasaulē slavenais klavierbūvētājs Dāvids Kļaviņš, un, kas koncertam piešķirs īpašu un neatkārtojamo skanējumu un noskaņu.

Kaļķa ielas kvartālā šobrīd atrodas vairāki lokālie uzņēmumi – alus darītava “Duna Brewery”, restorāns “KOPA Taste”, pasaules slavenā klavierbūvētāja Dāvida Kļaviņa darbnīca “Klavins Piano”, kafijas grauzdētava “Curonia Coffee Roasters”, videi draudzīga krāsu darbnīca “Raitums” u.c.