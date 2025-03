Uz ārstniecības pakalpojuma čeka rakstīts, ka tas ir reģistrēts EDS, bet sistēmā tie neparādās. Kāpēc tā? Skaidro VID Ieteikt







“Uz ārstniecības pakalpojuma čeka rakstīts, ka tas ir reģistrēts EDS, bet sistēmā tie neparādās. Kāpēc tā?” jautā kāds TV24 skatītājs.

“Tas nozīmē, ka, maksājot par pakalpojumu, vajadzēja dot atļauju šos čekus iesniegt VID. Tikai tad, kad ir atļauja no maksātāja, ka viņš vēlas, lai šos čekus, lai iesniedz VID, tikai tad tie parādās sistēmā. Čeks visdrīzāk ir reģistrēts EDS, bet tas ielādēsies sistēmā, lai atmaksātu nodokļus, tikai ar maksātāja atļauju,” atbild Gaļina Šalkovska, VID Nodokļu pārvaldes Konsultāciju daļas Rīgas 2. nodaļas vadītāja.

“Varbūt arī, ka tas, kurš šīs kvītis ir izsniedzis, nav iesniedzis atskaiti par kvīšu izlietojumu, līdz ar to mums šīs kvītis nav ienākušas datu bāzē un attiecīgi cilvēki tās nevar pielasīt pie savas gada ienākumu deklarācijas. Tā ir ārstniecības iestāžu vaina,” papildina Dace Ķirse-Ķirša, VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu deklarāciju uzskaites daļas vadītāja.

Jau ziņots, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz ceturtdienai jau atmaksājis pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 34,2 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja VID.

Līdz 6.martam ir iesniegtas gandrīz 600 000 deklarācijas un to skaits turpina augt. VID apstrādā iesniegtās deklarācijas pakāpeniski, to iesniegšanas kārtībā, taču katrai deklarācijai nepieciešamais apstrādes laiks var būtiski atšķirties.

VID skaidro, ka tas galvenokārt atkarīgs no deklarācijā norādītā informācijas apjoma un sarežģītības un tā, vai deklarācijas pārbaude notiek tikai automatizēti vai arī manuāli. Līdz ar to nodokļa atmaksas termiņš nav tieši atkarīgs no deklarācijas iesniegšanas brīža. Arī cilvēki, kuri iesnieguši deklarācijas vienā un tajā pašā dienā vai pat agrāk viens par otru, atmaksu var saņemt dažādos termiņos.

Nodokļa pārmaksu VID ir pienākums atmaksāt iedzīvotājiem ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas, bet, kā rāda pagājušā gada dati, vidēji atmaksa notiek 30 dienu laikā.

Iedzīvotājiem, kam deklarācija jāsniedz obligāti, tas jāizdara līdz 2.jūnijam vai, ja kopējie ienākumi pērn bijuši lielāki par 78 100 eiro, līdz 1.jūlijam.

Obligāti deklarācija ir jāiesniedz tiem iedzīvotājiem, no kuru ienākumiem IIN nav samaksāts pilnā apmērā – piemēram, tiem iedzīvotājiem, kuri veica saimniecisko darbību vai kuri ienākumus guva ārvalstīs. Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tad, ja gada laikā ir saņemts mazākiem ienākumiem atbilstošs neapliekamais minimums, bet gada kopējie ienākumi tomēr bijuši lielāki, tāpēc pēc deklarācijas aizpildīšanas varētu būt jāatmaksā šī atvieglojuma jeb atlaides daļa.

Brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu deklarēšanai un pārmaksātā IIN atgūšanai, deklarāciju var iesniegt trīs gadu garumā.

Brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem var ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts IIN. Attaisnotie izdevumi ir izdevumi par ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumiem, par augstāko izglītību un kvalifikācijas celšanu, kā arī par bērnu interešu izglītību jeb pulciņiem.

Tāpat attaisnotie izdevumi ir arī ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām, kā arī iemaksas privātajos pensiju fondos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā. Iesniedzot deklarāciju, iespējams saņemt arī gada laikā nesaņemtos nodokļa atvieglojumus.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl trīs gadus, informē VID. Šogad deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2024.gadu, bet arī par 2023. un 2022.gadu, bet līdz 2025.gada 23.jūnijam – vēl arī par 2021.gadu.

Iedzīvotāji, kas pērn pieteicās pārmaksas automātiskai saņemšanai bez deklarācijas aizpildīšanas, šo pārmaksu saņems laikā no 2025.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim. Tomēr arī tad, ja cilvēks ir pieteicies automātiskajai atmaksai, viņš joprojām drīkst arī iesniegt deklarāciju – lai iesniegtu attaisnoto izdevumu čekus vai lai pārmaksu saņemtu ātrāk nekā sākot no 1.oktobra.

VID brīdina, ka deklarāciju iesniegšanas laikā īpaši jāuzmanās no krāpniekiem, kas uzdodas par VID. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli, iedzīvotājiem ir tikai jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, nekādas citas darbības nav jāveic. Deklarāciju jāaizpilda tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). VID iedzīvotājiem nesūta īsziņas un e-pastus, neaicina ievadīt savus datus, sekot nepazīstamām saitēm, instalēt jebkādas programmas. Īsziņas, e-pasti un arī zvani, kas aicina veikt šādas darbības nodokļu pārmaksas atgūšanai, ir krāpnieciski, uzsver VID.