"Uz mēnesi būs pilnīgs "lokdauns"!" publiski paziņo uzņēmējs, Pavļuts reaģē ar ātru atbildi







Saeimas deputāts Viktors Valainis (ZZS) savā “Facebook” kontā ierakstījis, ka šobrīd rezonansi sabiedrībā ir izraisījis video, kurā sabiedrībā pazīstams cilvēks informē par “lokdaunu”!

“Es aicinu valdības vadītāju un ministrus komentēt šo, plašu rezonansi ieguvušo, informāciju. Par šo jautā ļoti daudz cilvēki, mums ir nepieciešamas atbildes!” viņš publiski pauž.

Izrādās, ka uzņēmējs Arturs Mednis sociālajos tīklos publiskojis video, kurā, atsaucoties uz anonīmiem “cilvēkiem valdībā” aicina gatavoties “lokdaunam”, kas “no 15. vai 20. datuma” uz mēnesi tikšot noteikts visā Latvijā.

Mednis saziņas vietnē “WhatsApp” publiskotā video norādījis, ka viņš “tik tikko saņēmis ziņu no cilvēkiem valdībā”, ka no 15. vai 20. marta būšot “pilnīgs lokdauns uz mēnesi, ka no mājas varēs iziet viena kilometra rādiusā”.

Kamēr vēl panika nav iestājusies, aicina cilvēkiem Latvijā iepirkt visu nepieciešamo mēnesim vai pat diviem, to pamatojot ar to, ka trešais Covid-19 vilnis jau esot klāt.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) savā “Twitter” kontā uzreiz atbildējis, ka “nekādi lēmumi par drošības pasākumu izmaiņām nav pieņemti. Diskusija valdībā, uz speciālistu piedāvāto scenāriju pamata, notiks otrdien. Pretēji apgalvojumi ir viltus ziņas”.

Nekādi lēmumi par drošības pasākumu izmaiņām nav pieņemti. Diskusija valdībā, uz speciālistu piedāvāto scenāriju pamata, notiks otrdien. Pretēji apgalvojumi ir viltus ziņas. https://t.co/TX7yxPWVhY — Daniels Pavluts (@pavluts) March 5, 2021