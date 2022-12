Foto – Valda Madalāne

Uzbur sev sniegputeni! 4 dažādas tamborētas sniegpārsliņas + tehniskie zīmējumi







Tamboradata, nedaudz baltu diegu un čaklas rokas vienā vakarā var radīt pamatīgu sniegputeni. Iestīvinātas sniegpārsliņas kļūst par eglītes rotājumu vai apģērba aplikācijām.

Sākumā gandrīz visas sniegpārsliņas tamborē vienādi. Vispirms no 6 gaisa cilpiņām izveido pīnīti. Tās abus galus savieno ar saistījuma (savienojuma) valdziņu, izveidojot aplīti. Tad tamborē 1. apli – 12 īsos stabiņus. Nākamos apļus katrai sniegpārsliņai tamborē atšķirīgi pēc tehniskā zīmējuma.

1.sniegpārsliņa. Šai sniegpārsliņai arī 2. aplī tamborē īsos stabiņus, bet nu jau tie ir 24. Pabeidz ar savienojuma valdziņu.

Tamborē 3. apli – 1 gaisa cilpiņa, 1 īsais stabiņš, 5 gaisa cilpiņas. Katrs nākamais motīvs – 2 īsie stabiņi un 5 gaisa cilpiņas. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Foto – Valda Madalāne

Tamborē 4. apli – 2 īsie stabiņi, 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 3 gaisa cilpiņas. Motīvu atkārto. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Tamborē pēdējo, 5. apli – 2 īsie stabiņi savienoti kūlītī, 3 gaisa cilpiņas, kūlītis no 2 stabiņiem ar vienu apmetumu, mezgliņš no 3 gaisa cilpiņām, 3 gaisa cilpiņas, kūlītis no 2 stabiņiem ar diviem apmetumiem, mezgliņš no 3 gaisa cilpiņām, atkal 3 gaisa cilpiņas, kūlītis no 2 stabiņiem ar vienu apmetumu, mezgliņš no 3 gaisa cilpiņām, 3 gaisa cilpiņas. Motīvu atkārto. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

2.sniegpārsliņa. Tamborē 2. apli – 2 stabiņi ar vienu apmetumu un 3 gaisa cilpiņas. Motīvu atkārto. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Foto – Valda Madalāne

Tamborē 3. apli – 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 1 gaisa cilpiņa, vēl 1 stabiņš ar vienu apmetumu un 3 gaisa cilpiņas. Motīvu atkārto. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Tamborē pēdējo, 4. apli – ar savienojuma valdziņu nonāk iepriekšējā apļa gaisa cilpiņā. Atbilstīgi tehniskajam zīmējumam uztamborē 3 gaisa cilpiņas un veido kūlīti kopā ar 1 stabiņu ar vienu apmetumu, kūlīti beidz ar mezgliņu no 3 gaisa cilpiņām. Uztamborē 5 gaisa cilpiņas, veido kūlīti no 2 stabiņiem ar diviem apmetumiem un tūliņ pat – vēl vienu tādu pašu kūlīti, abus kūlīšus beidz ar mezgliņu no 3 gaisa cilpiņām. Seko 5 gaisa cilpiņas, un viss motīvs atkārtojas ar kūlīti no 2 stabiņiem un mezgliņu no 3 gaisa cilpiņām.

! Katriem trim kūlīšiem ir kopīga pamatne, un jāielāgo, no kuras cilpiņas tamborē katra kūlīša pamatni.

3.sniegpārsliņa. Tamborē 2. apli – 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas. Jaunu motīvu sāk ar 2 stabiņiem ar vienu apmetumu. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Foto – Valda Madalāne

Tamborē 3. apli – 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 1 gaisa cilpiņa, 2 stabiņi ar vienu apmetumu un 3 gaisa cilpiņas. Jauns motīvs sākas ar 2 stabiņiem ar vienu apmetumu. Apli beidz ar saistījuma valdziņiem.

Tamborē 4. apli – 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas 2 stabiņi ar vienu apmetumu, 5 gaisa cilpiņas. Jauns motīvs sākas ar 2 stabiņiem ar vienu apmetumu. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Tamborē 5. apli – 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas, 2 stabiņi ar vienu apmetumu, 2 gaisa cilpiņas, 2 stabiņi ar vienu apmetumu, 5 gaisa cilpiņas. Jauns motīvs sākas ar 2 stabiņiem ar vienu apmetumu. Apli beidz ar saistījuma valdziņu.

Tamborē pēdējo, 6. apli – 3 gaisa cilpiņas, 1 stabiņš ar vienu apmetumu, mezgliņš no 3 gaisa cilpiņām, taču to nostiprina nevis ar savienojuma valdziņu, bet ar īso stabiņu. Turpina ar 2 gaisa cilpiņām, 2 stabiņiem ar vienu apmetumu un mezgliņu, kas tamborēts tāpat kā iepriekšējais. Atkal 2 gaisa cilpiņas, 2 stabiņi ar vienu apmetumu, mezgliņš, 3 gaisa cilpiņas, 1 īsais stabiņš un 3 gaisa cilpiņas. Nākamo motīvu sāk ar 2 stabiņiem ar vienu apmetumu un mezgliņu no 3 gaisa cilpiņām, kas nostiprināts ar īsto stabiņu. Apli beidz ar savienojuma valdziņu.

Foto – Valda Madalāne

4.sniegpārsliņa. Šai sniegpārsliņai 1. aplis atšķiras – 3 gaisa cilpiņas, 2 stabiņi ar vienu apmetumu, 1 gaisa cilpiņa. Katrs nākamais motīvs – 3 stabiņi ar vienu apmetumu un 1 gaisa cilpiņa. Apli beidz ar savienojuma valdziņu.

Tamborē pēdējo, 2. apli – veido kūlīti no 4 gaisa cilpiņām un 2 stabiņiem ar diviem apmetumiem, virs kūlīša veido 3 mezgliņus. Katrs no tiem ir no 3 gaisa cilpiņām, kas nostiprinātas nevis ar savienojuma valdziņu, bet ar īso stabiņu. Pēc 7 gaisa cilpiņām seko nākamais motīvs.

– gaisa cilpiņa

– pusstabiņš

– īsais stabiņš

– saistījuma valdziņš

– stabiņš ar vienu apmetumu (vienkāršais stabiņš)

– stabiņš ar diviem apmetumiem (divkāršais stabiņš)

– kūlītis (iesvītrotā daļa vērsta pret cilpiņu, no kuras to tamborē)