"Uzmanību! Priekšā policija!" Šoferi izmanto dažādas aplikācijas un brīdināšanas sistēmas, viens otru informējot par policiju uz ceļa. Ko par to domā policisti?

Ilustratīvs foto.

Daudziem šoferiem neatņemama ikdienas braukšanas sastāvdaļa ir, piemēram, aplikācija “Waze”. Tā ne tikai brīdina par pagriezieniem un satiksmes drošību, bet arī informē, ja uz ceļa ir policija. Līdzīgi uzvedas arī paši šoferim, piemēram, pamirkšķinot ar gaismām un tādējādi citus brīdinot braukt prātīgi.

No vienas puses – tās ir draudzīgas attiecības uz ceļa, kas simbolizē rūpes viena par otru. No otras puses, policija diezin vai ir sajūsmā, ka cilvēki tiek brīdināti par viņu klātbūtni uz ceļa un, piemēram, braucot garām policijai to dara prātīgāk nekā pārējā ceļa posmā. Tādējādi netiek sasniegts patiesais dažādu reidu mērķis.

Par to aizdomājāmies, tāpēc sazinājāmies ar Valsts policijas sabiedrisko attiecību nodaļu un vaicājām, kā tad paši policisti attiecas pret šādiem dažādiem brīdinājumiem, vai tie netraucē viņu darbu.

Policija skaidro, ka brīdināšanas sistēmu pamatfunkcija ir brīdināt, tomēr transportlīdzekļu vadītāji šīs sistēmas uztver divējādi. Proti, vieni to uztver kā brīdinājumu un pastiprināti pievērš uzmanību ceļam, savukārt otri šo brīdinājumu izmanto kā rīku, lai izvairītos no atbildības, jo ikdienā ir tendēti neievērot satiksmes noteikumus.

Der zināt, ka normatīvais regulējums neaizliedz šādu sistēmu izmantošanu, kā arī par brīdināšanu par policijas klātbūtni un atrašanos konkrētā ceļa posmā nav paredzēts sods.

Veicot satiksmes uzraudzību un kontroli, policijas darbinieki ņem vērā to, ka šādas brīdināšanas sistēmas tiek izmantotas, līdz ar to, lai nemazinātos darba efektivitāte, pārorientējas, mainot darba metodes, kā arī satiksmes uzraudzībā izmanto normatīvajā regulējumā noteiktās atļautās slēptās metodes.

Papildus, veicot satiksmes uzraudzību un kontroli, tiek uzraudzīta arī autopārvadājumu joma, kravu pārvadājumu atbilstība prasībām. Jāteic, ka tieši šajā jomā tiek izmantotas vairākas brīdināšanas sistēmas. Kravas automobiļu vadītāji, saņemot brīdinājumu par policijas klātbūtni uz ceļa, lai izvairītos, mēdz mainīt pārvietošanās maršrutu (piemēram, izvairīšanās no faktiskās masas vai slodžu pārbaudes, transportlīdzekļa krava pārsniedz atļauto masu). Šādi pārkāpumi būtiski ietekmē satiksmes drošību, vienlaikus bojā arī esošo ceļu stāvokli, tāpēc šādu sistēmu izmantošana kravu pārvadātāju vidū vērtējam ļoti nevēlama.

Policijas pārstāvji rezumē: “Lai gan no vienas puses brīdināšanas sistēmas pilda preventīvu funkciju un organizē likumpaklausīgos satiksmes dalībniekus, tomēr, no otras puses, tā vietā, lai fokusētu visu uzmanību uz ceļu un konkrētiem braukšanas apstākļiem, vadītāji pievēršas viedierīcēm un brīdināšanas paziņojumiem, novēršoties no ceļa.”

Jauku dienu vēlot,

Līna Bagdone

Valsts policijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste