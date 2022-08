Uzticami vārti jūsu īpašuma drošībai Ieteikt







Reklāmraksts

Īpašuma drošība ir būtisks aspekts, par kuru jāparūpējas ikvienam saimniekam, lai nekļūtu par garnadžu upuri. Kvalitatīvi un piemēroti vārti ir uzticams drošības elements, kas palīdzēs pasargāt garāžu un veiksmīgi norobežot īpašuma teritoriju. Tie ir ne vien praktisks drošības risinājums, bet arī nozīmīgs estētiskais elements, kas papilda īpašuma arhitektūru.

Modernus un izturīgus vārtus sava īpašuma drošībai varat iegādāties pašmāju uzņēmumā “RIPO International”, kas jau vairāk nekā 30 gadus darbojas vārtu ražošanas nozarē un klientiem Latvijā un ārzemēs piedāvā konkurētspējīgu produkciju.

Ilgmūžīgi vārti garāžai

Garāžā ļoti bieži tiek glabāta ne tikai automašīna, bet arī tādas noderīgas lietas, kā, piemēram, velosipēdi, dārza tehnika un instrumenti, sporta aprīkojums. Tāpēc ir būtiski parūpēties par šīs telpas drošību. “RIPO International” produktu klāstā pieejami funkcionāli un ērti veramie un paceļamie vārti, kas lieliski iederēsies ikviena īpašumā kopējā arhitektūrā, jo sortimentā pieejami vārti dažādās dizaina un krāsu variācijās. Turklāt, tos ir iespējams pielāgot tieši jūsu garāžās parametriem.

Paceļamie vārti ir lielisks risinājums nelieliem pagalmiem, jo tiem nav nepieciešama vēršanas zona, kurai vienmēr jābūt brīvai. Šie vārti ir moderns un parocīgs risinājums, jo tos iespējams aprīkot ar vārtu automātiku. Veramie vārti, savukārt, ir klasiskāks risinājums, kas veras manuāli. Dodot priekšroku šim drošības elementam, jārēķinās, ka garāžas priekšā būs nepieciešama brīva vieta vārtu atvēršanai. Abi vārtu veidi ir ilgmūžīgs risinājums, kas izgatavots no divām metāla plāksnēm, kuru starpā ir siltumizolējošs pildījums.

Izturīgi sētas vārti

Funkcionāli un uzticami sētas vārti ir lielisks risinājums, kā nepiederošām personām liegt piekļuvi jūsu īpašumam. Lielu popularitāti ir guvuši bīdāmie vārti, jo tos iespējams aprīkot ar automātiku, turklāt, tie neaizņem papildu teritoriju, jo atveras paralēli žogam. “RIPO International” sortimentā atradīsiet savai gaumei un vajadzībām piemērotākos vārtus, jo tie ir pieejami dažādās krāsās un dizainos, kā arī atšķiras ar savu tehnisko risinājumu. Kvalitatīvi un uzticami sētas vārti ir labs ieguldījums īpašuma drošībā un estētikā, jo ne tikai pasargā to no garnadžiem un nepiederošām personām, bet arī kalpo kā mājas vizītkarte, jo ir pirmā lieta, ko ierauga viesi un garāmgājēji.

Kāpēc aprīkot vārtus ar automātiku?

Sētas un garāžas vārtu aprīkošana ar automātiku ir tālredzīgs ieguldījums, kas īpašumam sniedz ne tikai augstāku drošības līmeni, bet arī nodrošina ikdienas ērtības. “RIPO International” klientiem ir iespēja aprīkot vārtus ar no kvalitatīviem Vācijā ražotiem elementiem izgatavotu automātisko vēršanās sistēmu, kas vārtu lietošanu papildina ar vairākiem ieguvumiem. Lūk, priekšrocības, ko sniedz vārtu automātika.

Uzlabota personiskā un īpašuma drošība

Vārtu automātika ļauj uzlabot gan īpašuma, gan personisko drošību. Lai atvērtu vārtus nav nepieciešams izkāpt no automašīnas. Īpaši noderīgi tas ir nakts stundās vai tad, ja īpašums atrodas nedrošā vietā.

Piekļuve tikai piederošām personām

Izvēlētais vārtu kontroles mehānisms paredz, ka vārtus var kontrolēt tikai tās personas, kuram īpašnieks piešķīris piekļuvi – pulti, PIN kodu, pieeju aplikācijai vai citu risinājumu. Tas nozīmē to, ka nepiederošām personām ir vajadzība ļoti liela piepūle, lai iekļūtu īpašuma teritorijā.

Attālināta vārtu kontrole

Vārtus, kas aprīkoti ar automātiku, iespējams atvērt un aizvērt daudz ērtāk, izmantojot kādu no izvēlētajiem tālvadības mehānismiem. Tas nozīmē to, ka naktī, sliktos laikapstākļos vai brīdī, kad, nākot no veikala ir pilnas rokas ar iepirkumu maisiņiem, vārtu atvēršana būs ērta un neprasīs piepūli.

Uzlabots īpašuma izskats un vērtība

Vārti ir viens no īpašuma vizuālā tēla elementiem, kas rada iespaidu gan par mājokli, gan pašu saimnieku. Turklāt īpašums, kas aprīkots ar kvalitatīviem elementiem ir daudz pievilcīgāks, līdz ar to arī vērtīgāks.

Vairāk par “RIPO International” piedāvātajiem vārtu un vārtu automātikas veidiem varat uzzināt mājaslapā ripointernational.lv.