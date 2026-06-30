Vai Baltkrievija gatavojas karam? Slaidiņš skaidro militarizācijas pieaugumu un opozīcijas bažas 0
Baltkrievijas opozīcija uzskata, ka Aleksandra Lukašenko režīms pēdējos gados būtiski palielina valsts militāro gatavību un faktiski virza valsti tuvāk iespējamam karam. Šādu opozīcijas vērtējumu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izklāsta NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, opozīcija norāda uz vairākām izmaiņām Baltkrievijas militārajā politikā, tostarp konstitucionālām un doktrinālām izmaiņām, kas vairs neuzsver valsts neitralitāti un pieļauj preventīvu triecienu izmantošanu “tūlītēju draudu” gadījumā. Šāds formulējums, kā uzsver opozīcija, var tikt interpretēts ļoti plaši.
Tiek arī norādīts uz militārās kapacitātes pieaugumu – kopš 2022. gada Baltkrievijas bruņoto spēku personāls esot palielinājies, tiek attīstītas mobilizācijas rezerves un veidotas jaunas struktūras gar robežām ar Ukrainu, Poliju un Lietuvu. Tāpat esot pastiprināta sadarbība ar Krieviju, tostarp militāro mācību un bruņojuma jomā.
Slaidiņš skaidro, ka Baltkrievijā notiek arī plašas militārās mācības, tiek modernizēta infrastruktūra un attīstīta civilā aizsardzība, tostarp patvertņu sistēma. Viņš norāda, ka Minskā pārbaudītas tūkstošiem patvertņu, kas lielā mērā saglabājušās vēl no padomju laikiem.
Vienlaikus tiek ieviestas izmaiņas arī izglītības un sabiedriskajā jomā – skolās pastiprināta militārā apmācība, organizētas patriotiskas nometnes un paplašināta mobilizācijas sistēma.
Eksperts gan uzsver, ka daļa informācijas balstās uz opozīcijas sniegtajiem datiem un interpretācijām, kuras iespējams pārbaudīt dažādos avotos, tomēr tās kopumā iezīmē tendenci uz pieaugošu militarizāciju Baltkrievijā un ciešāku integrāciju ar Krievijas bruņotajiem spēkiem.