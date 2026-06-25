Zelenskis vēršas pie Lukašenko ar aicinājumu: “Tam nav nekādas jēgas…” 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Baltkrievijai būtu jāpārtrauc militārās infrastruktūras būvniecība pie robežas ar Ukrainu un jāsper soļi spriedzes mazināšanai reģionā.
Par to Zelenskis informēja pēc tikšanās ar Ukrainas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju Oļegu Lugovski. Pēc Ukrainas rīcībā esošās informācijas, Baltkrievijas pierobežā tuvojas noslēgumam vairāki infrastruktūras projekti, tostarp tiek būvēti ceļi, kā arī munīcijas un degvielas uzglabāšanas bāzes.
“Tam nav nekādas jēgas, izņemot militāru…” norādīja Ukrainas prezidents.
Viņš apgalvo, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas dokumentos šie projekti tiek saistīti ar tā dēvētās “speciālās militārās operācijas” uzdevumiem.
Zelenskis uzsvēra, ka Minskai jau nosūtīti attiecīgi signāli, aicinot atteikties no darbībām, kas, pēc Kijivas domām, varētu veicināt kara paplašināšanos.
“Mēs esam nosūtījuši nepieciešamos signālus par to, ka šāda bīstama darbība ir jāpārtrauc, tāpat kā cita sadarbība ar Maskavu, kas paredzēta agresijas pagarināšanai un paplašināšanai,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī pauda, ka tieši Baltkrievijai būtu jāuzņemas iniciatīva spriedzes mazināšanā.
“Pierobežas infrastruktūras būvniecība Baltkrievijas pusē ir jāpārtrauc. Tieši Baltkrievijas pusei ir jāsper soļi, kas vērsti uz deeskalāciju un mieru,” uzsvēra Zelenskis.