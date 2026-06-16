Lukašenko pēkšņi maina toni – atvainojas Zelenskim un dod nopietnu solījumu 0
Baltkrievijas pašpasludinātais prezidents Aleksandrs Lukašenko atzinis, ka viņam nevajadzēja izteikties skarbi par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, vēstī “Dialog”.
Intervijā televīzijas kanālam “Al Arabiya” politiķis atvainojās par iepriekšējiem personiskajiem izteikumiem un uzsvēra, ka Baltkrievija nekad neiesaistīsies karā pret Ukrainu.
“Ja Volodimirs Aleksandrovičs bija aizvainots, es viņam par šiem vārdiem atvainojos. Varbūt to nevajadzēja teikt, ņemot vērā, ka viņš joprojām karo, jo īpaši tāpēc, ka viņš lieliski saprot – no Baltkrievijas, un īpaši no manas puses, nav gaidāmas nekādas militāras darbības,” sacīja Lukašenko.
Viņš arī skaidroja, kāpēc Minska nav ieinteresēta piedalīties karā pret Ukrainu. Pēc viņa teiktā, iespējamā Ukrainas bruņoto spēku uzbrukuma gadījumā Baltkrievijas teritorija būtu pārāk ievainojama, jo ukraiņu spēki varētu trāpīt svarīgiem ražošanas un loģistikas objektiem.
Tāpat Lukašenko norādīja, ka jauna frontes atvēršana no Baltkrievijas teritorijas palielinātu karadarbības līnijas garumu Krievijai, radot papildu grūtības abu valstu spēkiem, jo būtu fiziski neiespējami nosegt tik plašu teritoriju.