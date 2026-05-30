"Tās būs beigas." ASV armijas veterāns ieskicē, kas notiktu, ja Baltkrievija iesaistītos karā pret Ukrainu
ASV armijas veterāns Kīts Kellogs šaubās, vai Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko izlemtu iesaistīties karā pret Ukrainu.
Ja Baltkrievija tomēr izlemtu iesaistīties karā pret Ukrainu, tās varētu kļūt par Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko politiskajām beigām. Šādu viedokli Melnās jūras drošības forumā pauda ASV armijas veterāns un bijušais ASV īpašais pārstāvis Ukrainā Kīts Kellogs.
Atvaļinātais ģenerālleitnants piebilda, ka apzinās Lukašenko ciešās attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un saprot iespējamos riskus, ko šāds scenārijs radītu arī Eiropai. Tomēr viņš šaubās, vai Baltkrievijas līderis būtu gatavs spert šādu soli.
“Ja Lukašenko kaut ko tādu izdarīs, tās būs beigas tam Lukašenko, kuru mēs pazīstam, jo viņš noteikti nevar stāties pretī Ukrainas armijai. Taču es nedomāju, ka viņš to darīs, jo tas būtu muļķīgi,” piebilda Kellogs.
Jau iepriekš Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis paziņojis, ka Krievijas Ģenerālštābs izstrādā plānus jaunai ofensīvai pret Ukrainu no ziemeļu virziena.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Kremlis turpina meklēt veidus, kā iesaistīt Baltkrieviju karā pret Ukrainu.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Krievija naktī uz sestdienu uzbrukusi Ukrainai ar 290 droniem, ballistisko raķeti “Iskander-M” un sešām spārnotajām raķetēm “H-101”, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši un neitralizējuši 279 dronus un piecas raķetes “H-101”, teikts paziņojumā.