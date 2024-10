Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins šonedēļ aicināja militārpersonas palielināt gatavību karam. Viņš nāca klajā ar šādu paziņojumu tikai dažas dienas pēc tam, kad Pekina veica liela mēroga militārās mācības ap Taivānu, vēsta “Xinhua“.

Okupanti izmisīgi cenšas to noslēpt: parādījušās ziņas, ka Ziemeļkorejas karavīri slepus bēg no Krievijas armijas

Dzjiņpins, apmeklējot Tautas atbrīvošanas armijas raķešu spēku brigādi, sacīja, ka militārpersonām ir vispusīgi jāpastiprina gatavošanās karam un jānodrošina, ka karaspēkam ir uzticamas kaujas spējas.

Kopš pagājušās nedēļas atkal uzliesmojis konflikts starp pusēm. Ķīna sāka liela mēroga militārās mācības Taivānas kanālā un piedraudēja, ka neatteiksies no spēka pielietošanas pret Taivānu.

Taivāna nosodīja Pekinas rīcību un paziņoja, ka ir gatava reaģēt uz jebkuriem soļiem. Vēlāk Taivāna paziņoja, ka Ķīnas kuģi iekļuvuši “slēgtos ūdeņos”.

Pentagons reaģēja uz Ķīnas rīcību un atgādināja, ka ASV ir gatavas iesaistīties, lai saglabātu stabilitāti šajā reģionā.

Xi Jinping yesterday urged the Chinese Army to prepare for war.

While visiting a brigade of its rocket force,

He told the military to “comprehensively strengthen its war preparations” and ensure its troops “maintain reliable combat readiness.”

🇨🇳 pic.twitter.com/dpOdpnSQlm

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2024