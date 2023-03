Foto: SHUTTERSTOCK

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai uz elektronisko cigarešu lietotājiem attiecas tādi paši ierobežojumi kā uz smēķētājiem? Daudzi šos rīkus kūpina pat iekštelpās, nemaz nerunājot par transporta pieturvietām un citām sabiedriskajām vietām, kur smēķēšana aizliegta.” – jautā Skaidrīte Dobelē.

Arī tā ir smēķēšana

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu smēķēšanas definīcija ir – smēķēšanai paredzēta tabakas izstrādājuma, augu smēķēšanas produkta vai jaunieviesta tabakas izstrādājuma lietošana tādā veidā, ka to var ieelpot, kā rezultātā izdalās dūmi, vai elektroniskās smēķēšanas ierīces, jaunieviesta tabakas izstrādājuma vai cita izstrādājuma (izņemot ārstniecības līdzekļus) lietošana ar mērķi apzināti caur iemuti ieelpot nikotīnu vai citas ķīmiskas vielas saturošu tvaiku vai dūmus. Līdz ar to visi normatīvajos aktos minētie aizliegumi attiecībā uz smēķēšanu attiecas arī uz elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm.

Aizliegts smēķēt:

bērna un grūtnieces klātbūtnē,

izglītības iestāžu, to dienesta viesnīcu un audzināšanas iestāžu telpās un šo iestāžu lietošanā esošajās teritorijās,

ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju, ieslodzījuma vietu telpās un vietās, kur tiek ievietotas un uzturas aizturētās personas, kā arī šo iestāžu teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai,

tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēm un lieveņiem), kur izvietotas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50% kapitāla daļu pieder publiskai personai. Šajās vietās izliek informatīvus uzrakstus vai simbolus par smēķēšanas aizliegumu,

sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs un uz peroniem,

daudzdzīvokļu ēku kāpņutelpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās,

uz daudzdzīvokļu ēku balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst,

darbavietās darba un koplietošanas telpās, izņemot telpu, kas speciāli ierādīta smēķēšanai,

publiskajās ēkās, būvēs un publiskajās telpās. Šis aizliegums neattiecas uz publiskajās ēkās esošajiem dzīvokļiem,

sabiedrisko transportlīdzekļu, taksometru un tādu kuģu, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, salonos, kabīnēs un kajītēs. Tālsatiksmes vilcienos un kuģos, kuri kā pakalpojumu īsteno pasažieru pārvadājumus, var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzēti smēķētājiem,

valsts vai pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošajos transportlīdzekļos,

sporta un citu publisku pasākumu laikā stadionos un citās norobežotās teritorijās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai,

bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,

parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai,

kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai,

jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.

Aizrādīt vai iesaistīt kārtības sargus

Tas nozīmē – līdzcilvēki, redzot kādā no uzskaitītajām vietām kādu smēķējam, arī izmantojot elektronisko smēķēšanas ierīci, droši drīkst aizrādīt smēķētājam un pieprasīt pārtraukt smēķēšanu. Arguments, ka šo ierīču tvaiki vai dūmi neož atšķirībā no klasisko cigarešu dūmiem, neiztur kritiku, jo dažādu vielu emisija šajā procesā notiek. Turklāt ikvienam ir tiesības elpot tīru un labvēlīgu gaisu, kas nav piesārņots ar smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem, kā arī ar elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku. Ja aizrādījums netiek ņemts vērā, protams, var piesaistīt kārtības sargus.

Nav jācieš arī tad, ja darbavietā kāds kolēģis kūpina elektronisko smēķi. Likums paredz, ka darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbinātajam darba vietu, kas nav piesārņota ar tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu dūmiem un elektronisko smēķēšanas ierīču tvaiku.

Uzziņa

Smēķēšanas aizliegumu kontroli nodrošina Valsts policija un pašvaldības policija.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti atbalstījuši iedzīvotāju ierosinājumu aizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājējproduktus, kas satur aromatizētājus, un šo ierosinājumu plānots iekļaut jau esošā likumprojekta izstrādāšanas gaitā.

Ielāgo!

Nodarbinātajam ir tiesības atteikties strādāt tādā darbavietā, kur citi nodarbinātie smēķē, un šādu atteikumu nedrīkst uzskatīt par darba disciplīnas vai Civildienesta noteikumu pārkāpumu.