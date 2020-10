Foto: FreePik

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Vai par loterijas laimestu jāmaksā kādi nodokļi? Kā ir tad, ja laimē preci vai pakalpojumu?” – jautā Laila M.

Laimesta slieksnis

“Ja izložu un azartspēļu laimesta (tā vērtības) apmērs (to kopsumma) gada laikā nepārsniedz 3000 eiro, šāds laimests netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un netiek iekļauts Fiziskās personas gada apliekamajā ienākumā,” skaidro Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

Cilvēkam jāmaksā nodoklis no visiem izložu un azartspēļu laimestiem, kuru kopsummas vērtība pārsniedz 3000 eiro. Ar ienākumu no laimestiem saprot jebkuru laimestu Azartspēļu un izložu likuma izpratnē. Pienākums ieturēt nodokli no laimesta ir azartspēļu organizētājam. Nodoklis tiek ieturēts brīdī, kad laimests tiek izmaksāts spēlētājam vai arī tad, kad cilvēks dodas prom no, piemēram, spēļu zāles un viņa kopējā laimestu summa pārsniegusi 3000 eiro. Izložu organizētājam (laimesta izmaksātājam) jāsniedz paziņojums VID par izmaksāto laimestu, kas vienā apmeklējuma reizē pārsniedz 3000 eiro.

Daļa laimestu netiek aplikti ar nodokli!

Nodoklis jāmaksā no pārsnieguma summas neatkarīgi no izdevumu apmēra (dalības maksas, zaudētās summas). Ja azartspēļu organizētājs nodokli nav ieturējis, tas jānomaksā cilvēkam pašam. Ja cilvēks laimestu ir ieguvis ārvalstīs, viņam ir pienākums ārvalstīs gūtos ienākumus uzrādīt savā gada ienākumu deklarācijā.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu no preču un pakalpojumu loteriju laimestiem, no momentloterijas Simtgades loterija un Čeku loterija. Ja ar nodokli neapliekamo laimestu summa (auto vai ceļojuma) pārsniedz 10 000 eiro, cilvēkam rodas pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Uzziņai:

Laimests – naudas summa, kuru spēlētājam saskaņā ar azartspēles noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā azartspēles organizētājs, kā arī naudas summa vai manta, kuru spēlētājam saskaņā ar izlozes noteikumiem laimēšanas gadījumā izmaksā izlozes organizētājs (Azartspēļu un izložu likums).