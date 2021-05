Samanta Tīna un viņas bekvokālistes "Eirovīzijas" dziesmu konkursa atklāšanā

Vai pēc trim neveiksmes gadiem Latvijai atkal smaidīs laime un Eiropu iekustinās Samantas Tīnas izpildītā dziesma? Ieteikt







Aija Kaukule, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jau šodien, 18. maijā, Roterdamā noritēs pirmais Eirovīzijas 2021. gada dziesmu konkursa pusfināls. Latvijas pārstāves Samantas Tīnas un dziesmas “The Moon is Rising” ilgi gaidītais uznāciens gaidāms otrajā pusfinālā, ceturtdien, 20. maijā, bet Eirovīzijas fināls notiks sestdien, 22. maijā.

Vai pēc trim neveiksmes gadiem Latvijai atkal smaidīs laime un Eiropu iekustinās mūsu “nakts karalienes” sievišķā spēka himna, tas atkarīgs no daudziem faktoriem, taču prognozes ir gana cerīgas.

Ilgais ceļš uz Eirovīziju

Samantas Tīnas atrašanās uz Eirovīzijas skatuves nav nejauša veiksme, bet gadiem ilga, mērķtiecīga virzība uz to, un šajā ceļā līdz uzvarai, izņemot pagājušo gadu, dziedātājai līdz šim allaž mazliet nelaimējies.

Samanta Tīna nacionālajā Latvijas Eirovīzijas atlasē ir piedalījusies sešas reizes, Lietuvas atlasē – divas, un beidzot, kad sestajā Latvijas reizē viņa uzvarēja ar dziesmu “Still Brea­thing”, konkursu pandēmijas dēļ atcēla.

Tiesa, kā plāksteris neveiksmju rindā Samantai tomēr piešķirta biļete uz šā gada lielo Eirovīziju. “Ja man jautātu, vai es ietu vēlreiz visu šo garo ceļu, lai nokļūtu uz Eirovīzijas skatuves, mana atbilde – viennozīmīgi JĀ! Esmu ļoti daudzus ar šo stāstu – sevis pieņemšanu –, uzrunājusi un iedvesmojusi, un tā jau ir nenovērtējama uzvara!” savā “Face­book” profilā aizvadītajā nedēļā rakstīja Samanta Tīna.

























































































































































































































































































































































Samantas Tīnas dziesmas “The Moon is Rising” klipa filmēšanas aizkulises

Arī šis pērn “rezervētais” starts Samantai neiekrita klēpī tāpat vien un no dziedātājas prasīja pamatīgus pūliņus.

Konkursa noteikumi nepieļāva dalībniekam startēt ar iepriekšējā gada dziesmu, un tika lemts, ka dziedās Samanta, bet dziesma būs cita. Jaunais grāvējs “The Moon is Rising” ir radies kā savdabīgs kopprodukts, komponēts īpašā dziesmu rakstīšanas nometnē “RIGaLIVE”.

Līdzīgu praksi – sadarbojoties vairākiem producentiem un dziedātājiem – pēdējos gados itin veiksmīgi īsteno “Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas mūzikas eksports” – šādā dziesmu rakstīšanas nometnē tapis gan Anša un Kristīnes Pāžes hits “Zemes stunda”, gan, piemēram, pašas Samantas Tīnas dziesma “Vilku bars” un citas raidstaciju rotācijās sastopamas kompozīcijas.

Piemērotāko Eirovīzijas dziesmu Samanta Tīna šogad izvēlējās pati – no vairākiem dažādu autoru un producentu darbiem. Izvēle krita uz gados ļoti jaunā (20) producenta Oskara Uhaņa jeb SKVR kopdarbu ar Aminatu un Samantu Tīnu.

Tā ir visai eksperimentāla, moderna kompozīcija, un ir jautājums, vai tai izdosies salauzt iepriekšējo trīs gadu Latvijas neveiksmju loku – atceramies, ka nedz duets “Carousell” (2019), nedz Brazīlijas latviešu dziedātāja Laura Rizoto (2018), nedz arī grupa “Triānas parks” (2017) nekvalificējās finālam.

Pēdējais Latvijas pārstāvis, kurš iekļuva finālā, ieņemot 15. vietu, bija dziedātājs Justs ar dziesmu “Heartbeat”.

Kā zināms, līdz šim augstākais sniegums bijis dziedātājai Marijai Naumovai, 2002. gadā izcīnot uzvaru ar dziesmu “I Wanna”. Viņai seko “Prāta vētra” jeb “Brain Storm” ar “My Star” 2000. gadā, bet 2005. gadā augsto piekto vietu ar dziesmu “War is Not Over” ieņēma Valters un Kaža jeb Valters Frīdenbergs un Kārlis Būmeistars, savukārt 2015. gadā veiksmīgs starts uz Eirovīzijas lielās fināla skatuves bija dziedātājai Aminatai ar dziesmu “Love Injected”.

Pa ra ra pa pa-rāde

“Nakts karaliene nāk un asins mēness aust” (“The queen of the night is coming / The blood moon is rising”) dzied Samanta Tīna šā gada Eirovīzijas dziesmas “The Moon is Rising” pašā ievadā un ar simbolisku kustību tās videoklipā kronē sevi karalienes godā.

Dziesma, kā to raksturo pati Samanta, ir stāsts par sievietes spēku un aicinājums ikvienai pašai apzināties savu vērtību un skaistumu, nepakļaujoties sabiedrībā valdošiem standartiem un stereotipiem.

Viņa teic: “Šī dziesma ir par spēcīgām un apbrīnojamām sievietēm – par mums visām! Vēlos, lai mēs neslēpjamies un nebaidāmies no savas unikalitātes un atšķirīguma. Tāpēc dziesma aicina ikvienu sievieti ar pašas rokām sevi kronēt jeb pieņemt sevi un būt par savas dzīves noteicēju.

Pieņemam un mīlam sevi, esam lepni par to, ko Dievs mums ir devis un kādus mūs radījis, bet ikvienu atšķirību uztveram kā bagātību, jo es esmu par vienlīdzību!”

Dziesmas videoklipā ikvienas sievietes dažādība uzsvērta īpaši – tajā atraktīvi uzrādīti dažādi sievišķības piemēri, gan meitene ar citādu ādas krāsu, gan ļoti maza auguma dāma, tetovētas sievietes, rudmates, ir arī “drag ­queen” un meitenes ar citādu seksuālo orientāciju.

Kāds dziesmas noslēguma hipnotiskajā rečitatīvā “Pa ra ra pa pa-rade” saklausījis LGBT kopienas “parādes” slavinājumu.

Ja Latvijā “The Moon is Rising” videoklips paspējis izraisīt morāles sargu sašutumu, piemēram, mūziķis Kaspars Pudniks vietnē “manabalss.lv” iesniedza iniciatīvu boikotēt Samantas Tīnas dziesmu un neļaut tai piedalīties “Eirovīzijā”, jo tā apdraudot latviešu ģimeņu vērtības, kā arī policijā nokļuva iesniegums par klipā redzamo “pārāk erotisko saturu”, tad “You Tube” komentētāju reakcija lielākoties ir pilnīgi pretēja – vērojama sajūsma gan par dziesmas mūziku, gan, īpaši, spēcīgo vēstījumu.

“Lai gan esmu spāņu zēns, šī dziesma liek man justies kā stiprai Baltijas sievietei,” vēsta viens no ierakstiem. “Karaliene” – tāds ir tituls, ar kādu Samantu Tīnu kopš dziesmas publicēšanas šā gada martā godina plaša Eirovīzijas fanu auditorija.

Jāatzīst, Samantai Tīnai patiesi ir izdevies uzrunāt plašu publiku (vairāk nekā viens miljons skatījumu), un tā noteikti ir veiksme – būt pamanītai raibajā eirodziesmu pūlī, taču jāatzīst, feminisma un citādības vēstījums jau kļuvis par vienu no konkursa klišejām.

To šajā konkursā gana jaudīgi pauž arī, piemēram, Maltas dziedātāja Destinija – tāpēc ar spēcīgas sievietes slavinājumu vien būs par maz, lai gūtu panākumus.

Bukmeikeri piesardzīgi

Kamēr Samantas Tīnas Eirovīzijas pieteikums šūpo pretrunīgus viedokļus, starp kuriem vienaldzīgu nav, jaunākās bukmeikeru prognozes ir piesardzīgas.

Tās liecina, ka Samantas Tīnas pozīcijas ir gana tuvu iespējai iekļūt Eirodziesmas finālā, tomēr otrajā pusfinālā, kad startē Samanta, dziesmai “The Moon is Rising” šobrīd paredzēta 14. vieta – tuvu fināla desmitniekam.

Iekļūšanu finālā paredz arī gana daudz Eirovīzijas apskatnieku tīmeklī. “Lai arī šī dziesma neuzvarēs Eirovīzijā, tā ir lieliska dziesma, un tā iekļūs pusfinālā,” vērtē jutuberis Anils Simseks.

“Diža dīvas balss, lieliska horeogrāfija, labs ritms. Dziesma ir iedarbīga, tomēr tā nebūs uzvarētāja – tai kaut kā pietrūkst,” par Samantas sniegumu un “The Moon ir Rising” spriež “You Tube” kanāls “Honest Vocal Couch”.

Tikmēr visai populārā “Wiwibloggs” kanāla apskatnieks Latvijas dziesmu nodēvē par “Feministu himnu” un uzteic Samantas Tīnas bagāto skatuves pieredzi un vokālās spējas: “Izcils vēstījums, nevaru sagaidīt, kad redzēšu Samantu uz skatuves!”

Izšķiroša nozīme būs tieši Samantas priekšnesumam un balsotāju simpātiju svārstībām 18. maijā. Samantai viņas pusfinālā jāsacenšas ar spēcīgajiem Šveices, Bulgārijas, Islandes un Grieķijas pretendentiem – šo valstu pārstāvju vārdi laiku pa laikam izskan arī kā Eirovīzijas uzvaras kandidāti.

Izšķiroša nozīme balsojumā ir tam, kādas valstis piedalās attiecīgajā pusfinālā, jo tikai tām ir pusfināla balsošanas tiesības.

Parasti Latvijas cerība ir balsotāji kaimiņos – Samanta Tīna startē vienā pusfinālā ar igauņu dziedātāju Uku Savistu, kura izredzes uzvarēt tiek vērtētas līdzīgi kā Latvijai.

Savukārt Lietuvas cerība, grupas “The Roop” disko ritmos ieturēta deju dziesma “Discoteque”, startē pirmajā pusfinālā, kurā, starp citu, bukmeikeri paredz lietuviešu iekļūšanu labāko trijniekā.

Diemžēl visai niecīgas ir Samantas Tīnas izredzes tapt kronētai par Eirovīzijas karalieni jeb uzvarēt šā gada konkursā – tā prognozē bukmeikeri.

Samantas uzvaras iespēja vērtēta zemāka par vienu procentu (“eurovisionworld.com/odds”). Kopvērtējumā, pēc bukmeikeru prognozēm, “The Moon is Rising” paredzēta iekļūšana trešā desmitnieka noslēgumā.

Pārliecinoša uzvara šobrīd paredzēta lieliskajai Francijas dziedātājai Barbarai Pravi un viņas dramatiski rotaļīgajai “Voilà” balādei Edītes Piafas stilā ar Žannas d’Arkas cienīgu enerģiju, kuru viņa, franču labākajās tradīcijās, protams, izpilda franču valodā.

Labāko trijniekā bukmeikeri ierindo arī Itālijas rokgrupas “Måneskin” dumpīgi nepieklājīgo dziesmu “Zitti e buoni” (tulkojams apmēram kā “aizveries un paklausi”), starp citu, arī šā gada Sanremo festivāla uzvarētāju.

Trijniekā paredz vietu arī Maltas dziedātājas Destinijas feministiski brašajai dziesmai “Je me casse”.

Destinija jau 2015. gadā bija jauniešu Eirovīzijas uzvarētāja, uzvarējusi arī Maltas “X faktora” konkursā, un par labu nāk arī tas, ka dziedātājas performance un vēstījums – “esmu stipra sieviete un zinu, ko gribu, mani par kokteilīti nenopirksi” – stipri vien atgādina 2018. gadā uzvarējušo Izraēlas pārstāvi Nettu ar dziesmu “Toy”.

Tomēr jāatceras, ka bukmeikeru prognozes mēdz būt kļūdainas un īstie akcenti tiek salikti vien ­reālā laika skatītāju un žūrijas balsojumā, tāpēc atliek vēlēt veiksmi Samantai!

“Eirovīzijas” starptautiskais dziesmu konkurss

* Šogad notiks 65. reizi un tajā piedalīsies 41 valsts.

* Pusfināli Roterdamas “Ahoy” arēnā notiks 18. un 20. maijā, bet fināls, kurā piedalīsies 26 dziesmas, – 22. maijā.

* Klātienē ceremoniju, sociāli distancējoties, vēros 3500 skatītāju, kuriem uzrādīti negatīvi Covid-19 testi.

* Samanta Tīna uzstāsies otrajā pusfinālā.

LA.LV Aptauja Vai Eiropai patiks Samantas Tīnas izpildītā dziesma? Jā, tā ir labākā!

Patiks, bet balsos par citām dziesmām

Nē, ļoti vāja

Man vienalga Padalies ar rezultātiem