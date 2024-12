Foto: Unsplash

Vai sals un sniegs šogad vēl gaidāms?







Latvijā noturīgs sals un sniegs šogad līdz pat jaunajam gadam vairs nav gaidāms, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Šī darba nedēļa Latvijā aizrit ar mainīgiem laika apstākļiem, nokrišņiem un brāzmainu vēju. Tādas būs arī turpmākās nedēļas dienas. Šajā nedēļā neliels sals mijās ar siltuma rekordiem. 16.decembrī septiņās novērojumu stacijās tika uzstādīti jauni rekordi, Mērsragā ar plus 9,5 grādiem pārspēts arī šī datuma valsts mēroga rekords.

Jauni vietējas nozīmes siltuma rekordi šodien sasniegti Rucavā un Skultē, bet Pāvilostā rekords atkārtots. Tomēr 19.decembra nacionālais rekords palicis nepārspēts, un tas pieder 1936.gadam, kad Mērsragā gaiss iesila līdz plus 9,8 grādiem.

Nedēļas nogalē un jaunās nedēļas sākuma laika apstākļi saglabāsies līdzīgi kā līdz šim.

Piektdien būs lielākoties mākoņains laiks, vien vietām dienas laikā debesis īslaicīgi skaidrosies. Palaikam ir gaidāmi nokrišņi, galvenokārt lietus un vakarā arī slapjš sniegs. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas dienas laikā iegriezīsies no rietumiem. Naktī Kurzemē un Vidzemes rietumos, bet dienā jau visā valsts teritorija vējš brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī un maksimālā dienā pieturēsies plus 4, plus 7 grādu robežās, bet vakarā gaisa temperatūra sāks pazemināties.

Sestdien ir gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Naktī un dienā, sākot ar priekšpusdienu, daudzviet ir gaidāmi nokrišņi – lietus un slapjš sniegs, tostarp valsts austrumos vietām izveidosies pāris centimetrus bieza sniega sega.

Lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš no rīta pakāpeniski iegriezīsies no dienvidrietumiem, dienvidiem, sākumā piekrastē, vēlāk arī iekšzemē, tas brāzmās sasniegs ātrumu 15-19 metri sekundē, pēcpusdienā piekrastē sasniedzot ātrumu 20 metri sekundē.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz mīnus trim grādiem, bet piekrastē būs nedaudz siltāks. Dienā gaiss iesils līdz plus 1, plus 6 grādiem.

Saskaņā ar prognozēm, gada nogalē atsevišķās upēs gaidāma ūdenslīmeņa palielināšanās un var applūst zemākās palienes.

Šogad ledus veidošanās sākās diezgan vēlu – decembra sākumā. Sala periods bija neilgs, tomēr daudzviet upes pārklājās ar ledus segu.

Pēc tam kļuva siltāks un ledus kusa, bet joprojām ir upju posmi, kur saglabājies ledus. Pagaidām ledus lielākoties kūst uz vietas, lokāli vērojama ledus iešana. Ledus iešanas laikā atsevišķos upju posmos ūdenslīmenis svārstīsies.

Saskaņā ar prognozēm Ziemassvētkos lielākā daļa upju būs brīvas no ledus. Arī turpmākajās dienās gaisa temperatūra lielākoties būs virs nulles, vien atsevišķās naktīs vai dienās daļā teritorijas būs neliels sals, gaidāmi arī nokrišņi, lielākoties lietus vai slapjš sniegs.

Kopumā upju ūdens līmenis pēdējās nedēļās upēs esot būtiski palielinājies, lai gan ūdens notece šogad ilgstoši bijusi ļoti pazemināta.

Decembra vidū Dubnā, Aiviekstē, Ogrē un Lielupē tā ir 23%-34% no normas, Ventā un Daugavā 59%-66% no normas, bet Gaujā un Bārtā 80%-86% no normas.

Atšķirīga situācija ir Salacā, kur notece ir palielināta – 131% no normas.

Decembrī notece sniega kušanas un nokrišņu ietekmē vēl turpinās palielināties, tāpēc nākamā sala perioda atgriešanās ir saistāma ar iespējamiem riskiem, jo atkārtota upju aizsalšana varētu notikt paaugstinātas noteces apstākļos, kas radītu intesīvāku vižņu veidošanos.

Šobrīd periodam līdz gadumijai esot augsta hidrometeoroloģisko prognožu nenoteiktība. Ūdens līmeņa izmaiņas upēs lielā mērā būšot atkarīgas no nokrišņu daudzuma. Tādēļ pastāv potenciāla iespējamība, ka daļā upju baseinu applūdīs palienes un zemākās vietas, vietām var tikt sasniegtas dzeltenā brīdinājuma pakāpes atzīmes.