Naktī uz 3. martu pēc Latvijas laika Losandželosā norisināsies 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvas jeb “Oskara” pasniegšanas ceremonija – viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem kino industrijā. Šī ceremonija būs īpaša Latvijai, jo pirmo reizi vēsturē uz prestižo balvu pretendē Latvijā veidota filma – “Straume”. Turklāt tā nominēta uzreiz divās kategorijās – “Labākā animācijas filma” un “Labākā ārvalstu filma”, kas dod tai reālas iespējas izcīnīt kāroto “Oskaru”. Tuvojoties ceremonijai, spriedze un interese par iespējamiem uzvarētājiem pieaug. “Betsafe” eksperti analizē pašreizējo situāciju un vērtē “Straumes” izredzes iegūt Latvijas kinovēsturē pirmo “Oskaru”.

Kopš brīža, kad Ginta Zilbaloža režisētā filma “Straume” oficiāli tika nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai jeb “Oskaram” kategorijās “Labākā animācijas filma” un “Labākā ārvalstu filma”, tā turpina gūt plašu atzinību un papildina savu jau iespaidīgo apbalvojumu klāstu. Februāra sākumā “Straume” triumfēja Lielā Kristapa balvu pasniegšanā, izcīnot uzvaru piecās nominācijās. Drīz pēc tam filma guva starptautisku atzinību, saņemot divas prestižās “Annie Awards” balvas, kas tiek dēvētas par animācijas pasaules “Oskariem”. Savukārt pavisam nesen “Straume” tika nosaukta par labāko starptautisko filmu “Independent Spirit Awards” ceremonijā, vēl vairāk nostiprinot savu vietu starp gada izcilākajiem kino darbiem.

Aplūkojot “Straumes” konkurentus Amerikas Kinoakadēmijas balvas nominācijās, redzams, ka konkurence ir spēcīga. Kategorijā “Labākā animācijas filma” nominētas arī tādas augsti novērtētas filmas kā “Pixar” jaunākais darbs “Inside Out 2”, Austrālijas animācijas industrijas pārstāvis “Memoir of a Snail”, populārās franšīzes “Wallace & Gromit” jaunākā daļa “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, kā arī “DreamWorks Animation” filma “The Wild Robot”. Savukārt kategorijā “Labākā ārvalstu filma” līdzās “Straumei” uz apbalvojumu pretendē arī Francijas un Meksikas kopdarbs “I’m Still Here”, Dānijas vēsturiskā drāma “The Girl with the Needle”, mūzikls ar spēcīgu sociālo vēstījumu “Emilia Pérez”, kā arī filma “The Seed of the Sacred Fig”.

Saskaņā ar “Betsafe” prognozēm pastāv 33,3% iespējamība, ka “Straume” iegūs vismaz vienu “Oskaru”. Kategorijā “Labākā animācijas filma” filmai tiek prognozētas 30,8% izredzes uz uzvaru, kas ir otrais labākais rādītājs šajā nominācijā, atpaliekot tikai no “The Wild Robot”. Savukārt kategorijā “Labākā ārvalstu filma” “Straumes” iespējas ir ievērojami zemākas – tās uzvara tiek vērtēta ar 3,8% varbūtību, kamēr par favorītiem šajā nominācijā tiek uzskatītas filmas “I’m Still Here” un “Emilia Pérez”.

