Vai var piekrist, ka Baltkrievija jau tagad uzskatāma par daļu no Krievijas? “Lai kā Lukašenko to negribētos, bet..”

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko trešdien devās uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas kolēģi Vladimiru Putinu. Kremlis paziņojis, ka abi līderi apsprieda progresu Krievijas un Baltkrievijas Savienības valsts izveidē. Vai ir tā, ka de facto Baltkrievija un Krievija jau ir viena valsts?

Lukašenko kā savas valsts līderis, pirmkārt, nekad negribētu atdot savas valsts pozīcijas kādam vēl. No otras puses – Baltkrievija ir ļoti atkarīga no Krievijas, līdz ar to tai jāseko tai līnijai, kādu norāda Maskava.

Anita Pizele, Zemessardzes štāba operatīvās plānošanas pārvaldes priekšniece, pulkvežleitnante, uzskata, ka šis brauciens bija vienkārši, lai saņemtu kārtējās norādes, kā runāt, ko teikt, kā uzvesties un kā darboties.

Krievija kodolieročus Baltkrievijā plāno izvietot pie Polijas robežas

Krievijas taktiskie kodolieroči, par kuru izvietošanu Baltkrievijā pagājušajā mēnesī paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, tiks izvietoti līdzās robežai ar Poliju, pavēstīja Maskavas vēstnieks Minskā Boriss Grizlovs.

Šo kodolieroču izvietošanai nepieciešamie bunkuri būs gatavi 1.jūlijā, vēstnieka teikto citē Baltkrievijas oficiālā ziņu aģentūra BelTA.

“Tas tiks paveikts, par spīti troksnim Eiropā un ASV,” sacīja bijušais Krievijas iekšlietu ministrs un parlamenta apakšanama spīkers.

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko piektdien paziņoja, ka viņa valsts ir gatava uzņemt Krievijas stratēģiskos kodolieročus.

Ar taktiskajiem kodolieročiem tiek saprastas kaujas laukā izmantojamas bumbas un raķetes tuva rādiusa uzbrukumiem, tikmēr ar stratēģiskajiem kodolieročiem iespējams iznīcināt plašas teritorijas.

NATO Putina paziņojumu nosauca par bīstamu un bezatbildīgu, bet ES ārējās un drošības politikas augstais pārstāvis Žuzeps Borels norādīja, ka kodolieroču izvietošana Baltkrievijā būs drauds Eiropas drošībai.































































